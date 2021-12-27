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ERZİNCAN

Erzurum'da korkutan deprem

Son dakika haberine göre Erzurum'un Tekman ilçesinde saat 05:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika haberleri: Erzurumda deprem mi oldu? Son depremler
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Erzurum'da sabaha karşı hafif şiddette Deprem meydana geldi. Tekman ilçesinde saat 05:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.

AFAD'ın verilerine göre deprem 6.9 kilometre derinlikte oluştu.

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