Erzurum'da korkutan deprem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: TÜGVA'ya yılmak usanmak yakışmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Necip Fazıl Ödülleri töreninde Türkiye Gençlik Vakfı'ndan (TÜGVA) bir gencin sorularını yanıtladı. TÜGVA'ya yılmanın, usanmanın yakışmayacağını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Her zaman yanınızdayız. Sizlerle beraberiz. Bu can tende olduğu sürece de inşallah bu yolda beraber yürüyeceğiz.' ifadelerini kullandı.