Erzurum'da korkutan deprem

Erzurum'da sabaha karşı hafif şiddette Deprem meydana geldi. Tekman ilçesinde saat 05:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD'ın verilerine göre deprem 6.9 kilometre derinlikte oluştu.
Erzurum'da sabaha karşı hafif şiddette Deprem meydana geldi. Tekman ilçesinde saat 05:59'da 3.7 büyüklüğünde deprem yaşandı.
AFAD'ın verilerine göre deprem 6.9 kilometre derinlikte oluştu.
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