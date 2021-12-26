Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Bir pitbull saldırısı da Sultangazi'de: Polis halı sahaya hapsetmek zorunda kaldı

Sultangazi'de pitbull saldırısı sonucu iki kişi yaralandı. Yaralanan 15 ve 17 yaşındaki iki çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ise belediye ekipleri gelene kadar pitbullu halı sahaya hapsetmek zorunda kaldı