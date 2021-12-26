Gündem Akdenizde 49 büyüklüğünde deprem
ANTALYA MUĞLA

Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Akdeniz olan 4.9 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Son dakika haberi: Antalyada deprem mi oldu? AFAD son depremler listesi
Arşiv

AFAD, Yunanistan'ın Lasithi açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Muğla ve Antalya'dan da hissedilen deprem yerin 36 kilometre altında meydana geldi.

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
DÜNYA
Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

Çorum'da deprem meydana geldi
GÜNDEM
Çorum'da deprem meydana geldi
Kadıköyde Fenerbahçe öne geçti

Kadıköy'de Fenerbahçe öne geçti

​Fenerbahçe-Yeni Malatya maçının canlı anlatımı için tıklayın.
Akdenizde sallandı

Akdeniz'de sallandı

​AFAD, Datça'da da hissedilen depreme ilişkin açıklama yaptı.
Vaka sayısı stabil

​Türkiye'nin 26 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı.

Asiye'ye doku ameliyatı gerçekleştirildi.

AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı düzenleniyor.

​Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı.

​Hayrettin Karaman kur korumalı mevduattaki faiz tartışmalarını yazdı...

Galatasaray kulislerinde<br>ses getiren söylenti

Galatasaray kulislerinde
ses getiren söylenti

​Antalyaspor maçını tribünden takip etti, flaş gerçek ortaya çıktı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.