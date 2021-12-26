Akdeniz'de 4.9 büyüklüğünde deprem

AFAD, Yunanistan'ın Lasithi açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Muğla ve Antalya'dan da hissedilen deprem yerin 36 kilometre altında meydana geldi.
AFAD, Yunanistan'ın Lasithi açıklarında 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Muğla ve Antalya'dan da hissedilen deprem yerin 36 kilometre altında meydana geldi.
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