Dünya Japonyanın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
ASYA

Japonya'nın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın güneyindeki Miyakojima Adaları'nda 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi AA
Japonyanın güneyinde 6 büyüklüğünde deprem
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Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, güneydeki Okinawa eyaletine bağlı Miyakojima Adaları'nda yerel saatle 17.26'da ve 40 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depreme yönelik tsunami uyarısı yapılmadı.

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