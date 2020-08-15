İçişleri Bakanlığı: Etkisiz hale getirilen teröristin gri listede aranan Sultan Oruç olduğu tespit edildi

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Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye Doğu Akdeniz yanıtı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AB'nin Doğu Akdeniz konusunda yaptığı diyalog çağrısına yanıt verildi. Açıklamada, "AB’nin çağrısı Türkiye’ye değil, Doğu Akdeniz’de tek taraflı ve kışkırtıcı adım atanlara, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarlarına saygı göstermeyenlere yönelik olmalıdır." ifadelerini kullandı.