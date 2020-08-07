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Gündem Hatayda gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı
HATAY

Hatay'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı

Hatay'da gri listede aranan terör örgütü El Kaide üyesi yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Haber Merkezi AA
Gri listede aranan terör örgütü üyesi yakalandı.
Gri listede aranan terör örgütü üyesi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin dini istismar eden terör örgütlerinin eylem ve faaliyetlerinin önlenmesi, tespit ve deşifresi amacıyla çalışma başlattığı bildirildi.

Ekiplerce, merkez Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde dün gri listedeki teröristin yakalandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

  • "İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi'nde El Kaide terör örgütü üyeliğinden gri kategoride aranan ve 4 ayrı suçtan aranma kaydı bulunan, El Kaide ve HAD içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen terörist Taner Küşioğlu gözaltına alınmış ve tutuklanmıştır."

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