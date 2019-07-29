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ANKARA

Zap'ta gri listeye çizik

Irak'ın kuzeyi Zap bölgesine 26 Temmuz'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen teröristlerden biri gri listede aranan Bilal Kaplan olduğu belirlendi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, 26 Temmuz'da Irak'ın kuzeyinde yer ala Zap bölgesine düzenlenen hava harekatlarında etkisiz hale getirilen teröristlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin "Terörden Arananlar Listesi" kategorisinde yer alan Hvinrej Çarçella kod adlı Bilal Kaplan olduğunun belirlendiğini bildirdi.

Bakanlık Twitter'dan yaptığı açıklamada "Gri listede aranan Hvinrej Çarçella kod adlı Bilal Kaplan isimli PKK'lı teröristin 26 Temmuz 2019'da Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile etkisiz hale getirildiği tespit edildi." ifadelerine yer verdi.
Zapta gri listeye çizik

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