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Gündem Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKKlı etkisiz hale getirildi
ANKARA

Son dakika: Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi AA
Terör örgütü hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.
Terör örgütü hedeflerine hava operasyonu düzenlendi.

Milli Savunma Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Gara ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen, saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 4 PKK’lı terörist daha hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" ifadeleri kullanıldı.

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