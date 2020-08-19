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Gündem İçişleri Bakanlığı açıkladı Bingölde 700 personelle dev operasyon
BİNGÖL

Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bingöl'de 700 personelle dev operasyon

Güvenlik güçleri terör örgütlerine peş peşe düzenlenen operasyonlarla nefes aldırmıyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre son operasyonun adresi ise Bingöl oldu. İl genelinde başlatılan Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nda 700 personelin görev aldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca "Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu"nun başlatıldığı kaydedildi.

Operasyonda, İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve güvenlik korucularından 47 operasyonel timdeki 700 personelin görev yaptığı belirtildi.

Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
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Bingöl'de Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu başlatıldı
İçişleri Bakanlığı, Bingöl'de 700 personelin görev aldığı Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başlatıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla Bingöl İl Jandarma Komutanlığınca 'Yıldırım-6 Karacehennem Operasyonu'nun başlatıldığı kaydedildi.


Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım 1-2-3-4-5 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 22 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilen açıklamada, 31 mağara, sığınak ve deponun imha edildiği, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

  • Açıklamada, "Yıldırım" operasyonlarının, halkın desteğiyle inançlı ve kararlı bir şekilde başarıyla sürdüğü ifade edildi.

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