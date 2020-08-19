İçişleri Bakanlığı açıkladı: Bingöl'de 700 personelle dev operasyon

Teknoloji

TOGG tasarımları 27 AB ülkesi ve Çin'den sonra Japonya'da da tescillendi

Türkiye'nin ilk yerli otomobili çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Son dakika haberine göre, yerli otomobilin marka isminin TOGG olduğu açıklandı. TOGG markasının 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi ve Çin’den sonra Japonya’da da tescillendiği belirtildi.