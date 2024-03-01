Deprem bilimcisi Naci Görür, Türkiye'nin depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin sona ermeyeceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. "Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir" diyen Görür, Antalya'ya ayrı parantez açarak dikkat çekti. Antalya'nın büyük bir bölümünün falez ve traverten gibi karasal nitelikli kireç taşlar ile alüvyon dolguların üzerinde yer aldığını belirten Naci Görür, "Antalyalılar rant hastalığına yakalanmış. Gökdelenleri dikmeye başlamışlar. Antalya'da ne kadar gökdelen yaparsanız, tehlikeyi büyütürsünüz. Özellikle büyük bina, gökdelen yapabilecek insanlardan uzak durun. O düşüncelerden de uzak durun." dedi.