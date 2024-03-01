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Ağrı'da korkutan deprem

AFAD, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana geldiğini aktardı.

08:28 - 1/03/2024 Cuma
Güncelleme: 08:29 - 1/03/2024 Cuma
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi, Ağrı'nın Diyadin ilçesinde saat 04.45 sıralarında 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.


Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde yaşandığı kaydedildi.





Antalya'ya ayrı dikkati çeken Naci Görür tüm Türkiye'yi uyardı: Herhangi bir yerde sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir
Antalya'ya ayrı dikkati çeken Naci Görür tüm Türkiye'yi uyardı: Herhangi bir yerde sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir

Deprem bilimcisi Naci Görür, Türkiye'nin depremlerden kurtulamayacağını ve depremlerin sona ermeyeceğini ifade ederek uyarılarda bulundu. "Türkiye'de herhangi bir yerde, sabah uyandığımızda 7 ve üzeri deprem olabilir" diyen Görür, Antalya'ya ayrı parantez açarak dikkat çekti. Antalya'nın büyük bir bölümünün falez ve traverten gibi karasal nitelikli kireç taşlar ile alüvyon dolguların üzerinde yer aldığını belirten Naci Görür, "Antalyalılar rant hastalığına yakalanmış. Gökdelenleri dikmeye başlamışlar. Antalya'da ne kadar gökdelen yaparsanız, tehlikeyi büyütürsünüz. Özellikle büyük bina, gökdelen yapabilecek insanlardan uzak durun. O düşüncelerden de uzak durun." dedi.


#Ağrı
#Diyadin
#deprem
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