Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son depremler... Malatya'nın Pütürge ilçesinde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 12.37'de merkez üssü Malatya'nın Pütürge ilçesi olan 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, depremin 7,02 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

#DEPREM: Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) August 4, 2020

Kandilli Rasathanesi, Pütürge'deki depremin büyüklüğünü 5,7 olarak açıkladı.

OYNAT 00:38 Bingöl'deki depremde yol ikiye bölündü Bingöl'ün Karlıova ilçesi merkezli 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bingöl'de depremin şiddetiyle karayolu çatlayarak ikiye bölündü. Yaklaşık yerin 5 kilometre derinliğinde olan deprem Elazığ, Tunceli, Erzurum ve Diyarbakır'dan da kuvvetli hissedildi. BiP'te paylaş

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Malatya Valisi'nde açıklama

Malatya Valisi Aydın Baruş, Pütürge merkezli yaşanan depremin kent genelinde hissedildiğini söyledi.

Geçmiş olsun dileklerini ileten Baruş, "Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan da tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Bölgeden aldığımız ilk bilgilere göre can ve mal kaybı olmadığını öğrendik. İlçede geçmiş dönemdeki depremlerde hasar gören binaların biraz daha ağırlaştığı şeklinde bilgiler aldık" ifadelerini kullandı.

Gürkan, ekiplerin bölgede tarama çalışmalarını sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde #deprem meydana geldi. Deprem anı böyle görüntülendi.pic.twitter.com/X2j86i4zt4 — Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2020

İçişleri Bakanı Soylu: Hasara yönelik ihbar yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından Malatya'daki deprem ilişkin açıklamada bulundu.

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GÜNDEM Prof. Dr. Görür Malatya fayı konusunda uyarmıştı

Soylu açıklamasında şunları kaydetti:

"Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 12.37'de 5,2 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.

Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor."

Büyük panik yaşandı

Deprem anından yaşadıkları korku dolu anları aktaran vatandaşlardan Mehmet Pehlivan, "Korkumuz geçmedi hala devam ediyor. Lokantaya bir şeyler yemek için girdim ve masanın sallandığını hissettim. O psikoloji geçmediği için hemen dışarı kaçtık. Yani büyük bir depremdi. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Veysel Yetim ise, "Depremi hissettik, bayağı salladı. 15-20 saniye kadar salladı. Biz de ondan sonra dışarı kaçtık. Tahminlerimize göre 5,6 şiddetinde bir deprem oldu. Biz de kahvenin önünde oturuyorduk dışarı boş bir alana kaçtık" diye konuştu.