Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Prof Dr Çakırdan korkutan deprem uyarısı Bu fay 65in üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip
MALATYA

Malatya'daki depremin ardından uzmanlardan korkutan açıklama

Prof. Dr. Çakır'dan korkutan deprem uyarısı: Bu fay 6.5'in üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip

Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından açıklamalarda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, "Malatya ile Maraş'ın güneyindeki hat boyunca 6.8'e benzer büyüklükte bir deprem oluşabilir. Elimizdeki tarihsel verilere baktığımız zamanı Pütürge ile Gölbaşı arasında uzun zamandır bir deprem meydana gelmemiş. Dolayısıyla bu bölgede, Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde büyük bir deprem meydana gelebilir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Ziyadin Çakır, harita üzerinde beklenen depremi değerlendirdi.
Prof. Dr. Ziyadin Çakır, harita üzerinde beklenen depremi değerlendirdi.

İTÜ Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Malatya'da meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremi değerlendi.

Çakır'ın değerlendirmesine göre Malatya'daki depremin şiddetli hissedilmesine, 24 Ocak tarihinde Elazığ'ın Sivrice İlçesinde meydana gelen deprem neden oldu. Çakır, bugün meydana gelen depremin ardından ise, tehlikeli olan alanın Malatya ile Kahramanmaraş'ın güneyindeki hat boyunca olabileceğini vurguladı. Beklenen depremin büyüklüğü ise 6.5'in üzerinde olabilir.

Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
GÜNDEM
Son depremler: Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Elazığ depreminin artçısı

Malatya'da meydana gelen depremin, 24 Ocak tarihinde olan Elazığ depreminin yarattığı artçı şoklardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Çakır, "Bu büyük depremin kırığı, Hazar Gölü'nün batısından Pütürge'ye kadar uzanmıştı. Deprem de yine Pütürge civarında oldu. Yani kırığın batı ucunda meydana geldi. Elde edilen lokasyona yani depremin yeri ve mekanizmasına baktığımızda, çok büyük bir olasılıkla bu deprem Doğu Anadolu Fayı'nın kendisinde meydana geldi. Tahminlerimiz doğru ise yani ana fay üzerinde meydana geldiyse, bu fay üzerindeki kırık büyümüştür. Şu an farklı çözümler sunuluyor büyüklük ile ilgili ama en son 5.7 olduğu söylendi. Dolayısıyla çok büyük bir alan kırmaz. 5-10 kilometrelik bir parça kırmıştır en fazla. Derinliği konusunda da net bir bilgimiz yok" şeklinde konuştu.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti
GÜNDEM
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 6.8 şiddetinde deprem: Elazığ'da 13, Malatya'da 4, Diyarbakır'da 1 kişi hayatını kaybetti

Pütürge'den Gölbaşı'na kadar olan bölümde 6'nın üzerinde deprem meydana gelebilir

Fay üzerindeki kırığın Güneybatı ucunun tehlikeli kısım olduğunu dile getiren Ziyadin Çakır, "Zaten bu kırığın, Sivrice depreminin kırığının, kuzey doğu tarafındaki bölümler 1870'li yıllarda kırılmıştı. Dolayısıyla o tarafta büyük bir deprem olma olasılığı düşük. Tehlikeli kısım ise bu kırığın Güneybatı ucu. Yani Pütürge'den, Çelikhan'dan Gölbaşı'na kadar giden kesim tehlike içeriyor. Bu depremin oluşmasına sebep olan gerilim artışı çok büyük olasılıkla ana faylanmadan meydana geliyor. Dediğim gibi bu bir artçı ve bu büyüklükteki depremler kırık etrafında yine meydana gelebilir. Birçok örnek var, bir deprem oluyor ve ardından başka küçük depremler meydana geliyor. Ya da bazı depremler küçük de olsa, büyük depremlere neden olabiliyor. Bunun örnekleri çok. Dolayısıyla her deprem mutlaka etrafındaki fayları etkiliyor ama etrafında kırılmaya hazır büyük bir fay var mı? Ne kadar etki ediyor? Bunu şu aşamada tam olarak hesaplayamıyoruz. Bir risk var, kırılan fayın batı devamında en son ne zaman deprem olduğunu bilemiyoruz. Dolayısıyla orada da Sivrice'de olduğu gibi 6'nın üzerinden bir deprem meydana gelebilir" ifadelerini kullandı.

Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem: Turgut Özal Tıp Merkezi'nde panik anları kameraya yansıdı
OYNAT 00:22
Malatya'da 5,2 şiddetinde deprem: Turgut Özal Tıp Merkezi'nde panik anları kameraya yansıdı
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 5,2 şiddetinde deprem meydana geldi. Turgut Özal Tıp Merkezi'nde yaşanan panik anları kameraya yansıdı.


"Bu fay 6.5'in üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip"

Çakır, "Dikkatimi batı ucun devamına çekmek istiyorum. Malatya ile Maraş'ın güneyindeki hat boyunca 6.8'e benzer büyüklükte bir deprem oluşabilir. Elimizdeki tarihsel verilere baktığımız zamanı Pütürge ile Gölbaşı arasında uzun zamandır bir deprem meydana gelmemiş. Dolayısıyla bu bölgede, Malatya'nın güneyi Maraş bölgesinde büyük bir deprem meydana gelebilir. Ama bunun ne zaman oluşacağını henüz bilemiyoruz. Depremlerin büyüklüğü ise direkt kırdığı fayın uzunluğu ile alakalı. Bu mesafeye baktığımız zaman, bu fay 6.5'in üzerinde bir deprem üretme potansiyeline sahip diyebiliriz" diye konuştu.

Malatya depremi Elazığ'da da hissedildi: O anlar kamerada
OYNAT 00:00
Malatya depremi Elazığ'da da hissedildi: O anlar kamerada
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, merkez üsttü Malatya'nın Pütürge ilçesi 5.2 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden olduğu gibi Elazığ'da da şiddetli hissedildi. Depremin en net anı güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda, bir avize dükkanında avizelerin sallanması ve çay ocağında oturan vatandaşların depremin olmasıyla birlikte koşarak dışarı çıktığı görüldü.


Abone Ol Google News
TÜBİTAK Başkanı duyurdu

TÜBİTAK Başkanı duyurdu

Aşı çalışmasında insan deneyleri yakında başlayacak.
Fenerbahçe kilitlendi

Fenerbahçe kilitlendi

Limitlerin açıklanmasından sonra transfer operasyonları durdu.
İYİ Partili Dikbayırdan MHP lideri Bahçeli’ye yanıt: Biz zaten evimizdeyiz

Malatya'da deprem

Malatya'da deprem

İlk belirlemelere göre büyüklüğü 5.2 çevre illerden de hissedildi.

​Polis ceza kesmeye başladı..

Korona koşusu

Korona koşusu

​Ada vapurunda yer kapmak isteyenler ilginç görüntüler oluşturdu.
İntihar tezi çöktü

İntihar tezi çöktü

T​unceli'de Gülistan Doku'nun kaybolmasıyla ilgili yeni gelişme.

Geri dönüyor

Geri dönüyor

Beşiktaş formasını 36 yaşında yeniden giyecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.