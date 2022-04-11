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Gündem Adalet Bakanı Bozdağ Ömür boyu nafaka adil değil
ANKARA

Adalet Bakanı Bozdağ: Ömür boyu nafaka adil değil

Adalet Bakanı Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ömür boyu nafaka konusuyla ilgili de konuşan Bozdağ, bu durumun adil olmadığının altını çizerek, "Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Diğer
Son dakika: Ömür boyu nafaka kalktı mı? Süresiz nafaka Bekir Bozdağ açıklama
Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ açıklamasında, ömür boyu nafakanın adil olmadığını vurguladı.

SÜRESİZ NAFAKA KALACAK MI?

  • Süresiz nafaka sorununu bakanlığın gördüğünü ve bu konuda çalışmalar yürüttüğünü söyleyen Bozdağ, "Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Ömür boyu nafaka adil değil. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin" ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

SOSYAL MEDYANIN YARGIYA ETKİSİ

"Türkiye'de sosyal medya mahkemelerinin olduğunu görüyorum. Hakimler görevlerinde bağımsız ve tarafsızdır. Kararlarını verirken anayasaya kanuna ve hukuka bağlı bir vicdani kanaatle karar verirler. Sosyal medya böyle yazıyor, falanca gazeteci böyle yazıyor filan yorumcu böyle diyor.

  • Eğer hakim ona bakarsa dosyayı unutur, bu sefer anayasadan uzaklaşan bir vicdanla bambaşka bir karar ortaya çıkar. Hakimin vicdanı anayasaya bağlıysa rahattır. Kamuoyunun tatmin etme duygusuna bağlıysa o vicdan rüzgarın önündeki yaprak gibidir. Ne hakkı ne de hakikati tespit edip hakikati sahibine teslim edemez. Her karar adaletin terazisinden geçer."

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