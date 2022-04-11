Adalet Bakanı Bozdağ: Ömür boyu nafaka adil değil Adalet Bakanı Bozdağ gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Ömür boyu nafaka konusuyla ilgili de konuşan Bozdağ, bu durumun adil olmadığının altını çizerek, "Bakanlığımız bu sorunu görüyor, çalışmalarımız sürüyor. Çözüm için biraz zamana ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. 180 bin boşanma var. Hükmedilen nafaka 30 bin" ifadelerini kullandı.

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