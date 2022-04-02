Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıkladı: Kaşıkçı davasında mahkemelerimizin yetkisi kalkmıyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara’daki Hakimevi’nde yargı muhabirleri ile bir araya geldi. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı dosyasının Suudi Arabistan’a devri, HDP’li Semra Güzel ve Adnan Oktar davasında tahliye veren hakimlerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin davanın, savcılık tarafından Suudi Arabistan adli makamlarına devredilmesi talebiyle ilgili şunları kaydetti:

Bekir Bozdağ

DAVANIN NAKLİNİ ONLAR İSTEDİ

“O dava İstanbul’da 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ediyor. 26 kişi hakkında kırmızı bülten yayımlanmış, 20’sinin Suudi Arabistan’dan ülkemize iadesi istenmiş, ancak bugüne kadar bu taleplerin tamamı reddedilmiştir. Daha sonra Suudi Arabistan bu davanın orada görülmesi talebini Türkiye’ye iletti. Türkiye ile Suudi Arabistan arasında özel bir adli yardımlaşma anlaşması yok ancak yargılamanın nakli talebi bu çerçevede iletildi. Cumhuriyet başsavcısı bu talebi dikkate aldı. Mahkeme bizden görüş istedi. Bakanlık olarak olumlu bir görüşü mahkemeye göndereceğiz.”

YARGILAMA YETKİSİ BİTMİYOR

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, davanın durdurulması kararı halinde, yargılamanın Suudi Arabistan’da devam edeceğini, buradan çıkan kararın infazını Türkiye’nin değerlendireceğini, ceza verildiğinde, infaz yerine getirildiğinde Türkiye’nin düşme kararı verebileceğini dile getirdi. Beraat kararı verildiğinde ise Türk mahkemesinin durdurma kararını kaldırıp yargılamaya devam edebileceğini ya da bu kararı yeterli görüp düşme kararı da verebileceğini bildiren Bozdağ, Suudi Arabistan’a yargılamanın naklen devrinin Türk mahkemelerinin yargılama yetkisini ortadan kaldırmadığını sözlerine ekledi.

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