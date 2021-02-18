Mağaradaki kavgada kan aktı: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

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Normalleşme Mart’ta başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası Kovid-19 normalleşme takvimini açıkladı. Buna göre iller önce risk seviyesine göre 4 gruba ayrılacak. Düşük riskli illerde Mart başından itibaren kısıtlamalar gevşetilecek. İller vaka ve aşı oranları gibi kriterlere göre düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli olarak 4 grupta sınıflandırılacak. Normalleşme takvimi bu sınıflandırmaya göre yürütülecek. Hafta sonu dahil sokağa çıkma kısıtlamaları, illerin risk durumuna göre Mart başından itibaren kademeli şekilde kaldırılacak. Esnafı rahatlatacak adımlar için de düğmeye basıldı. Restoran, kafe ve kıraathane gibi işletmelerin normalleşme yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacak. Eğitimde ise vaka sayısına göre il il değerlendirme yapılıp, düşük riskli illerde yüz yüze eğitime geçilmesi planlanıyor.