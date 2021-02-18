Gündem Mağaradaki kavgada kan aktı 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
ŞANLIURFA

Son dakika Şanlıurfa haberleri: Mağaradaki kavgada kan aktı

Mağaradaki kavgada kan aktı: 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan bir mağarada meydana gelen alacak verecek kavgasında kan aktı. Silahların çekildiği kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı.

Haber Merkezi İHA
Kavgada ağır yaralanan Mahmut Kama (33) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kavgada ağır yaralanan Mahmut Kama (33) olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kavga, Eyyübiye ilçesine bağlı Topdağı Mahallesinde meydana geldi. Mahallenin dağlık bölgesinde yer alan bir mağarada iddiaya göre iki grup arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı.

Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti.

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Sokaktan geçiyordu kavga kurşunu ile yaralanıp hayatını kaybetti

1 ÖLÜ 6 YARALI

Kavgada ağır yaralanan Mahmut Kama (33) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralı 6 kişi ise ihbar üzerine bölgeye gönderilen 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Bölgede güvenlik önlemi alarak inceleme başlatan polis, mermilerin hedefi olan bir otomobil ile 2 adet ruhsatsız silah ele geçirdi.

Mağarada alacak verecek kavgası kanlı bitti
Kavgaya karışan şahısların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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