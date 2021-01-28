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MARDİN

Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Haber Merkezi AA
Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Mardin’deki dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

  • Kavgada, Mehmet K, Mahmut K, Halil K, Vedat K. ve Şeydavut K. silahla yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Akraba kavgasında aracıyla kalabalığın arasına daldı: Dehşet anları kamerada
OYNAT 00:29
Akraba kavgasında aracıyla kalabalığın arasına daldı: Dehşet anları kamerada
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, akrabalar arasında çıkan ve ikisi ağır beş kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir aracın kalabalığın arasına dalıp iki kişiyi ezdiği, kurşunların hedefi olan bir kişinin de yere yığıldığı görülüyor.


Hızla grubun arasına dalan araç 2 kişiyi ezdi

Kızıltepe’de yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği anlar yer aldı.

  • Grupta bulunanlarda biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, karşı tarafın da karşılık vermesi ile çıkan çatışmada, bir kişi kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı görüldü.

Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü kaydedildi.


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