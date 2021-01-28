Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Spor

İyi ki şimdi olmuş!

Fenerbahçe’nin yıldız transferi Mesut Özil, imza töreninde, “Heyecanlıyım ve mutluyum. Fenerbahçe için rüyaydı. Benim için bir hayaldi. O yüzden çok mutluyum. Büyük kulüplerde oynadım ama Fenerbahçe benim için farklı. Sevdiğim ve değer verdiğim bir kulüp. Elimden gelen her şeyi yapacağım” dedi