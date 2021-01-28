Mardin'de akrabalar arasında silahlı kavga: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi 867'nci Sokak'ta, aralarında husumet bulunan akraba iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
- Kavgada, Mehmet K, Mahmut K, Halil K, Vedat K. ve Şeydavut K. silahla yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan 2'sinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekipleri mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.
Hızla grubun arasına dalan araç 2 kişiyi ezdi
Kızıltepe’de yaşanan kavga, bölgedeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, bir grubun kaçıştığı, arkadan gelen bir aracın da grubun arasına dalıp 2 kişiyi ezdiği anlar yer aldı.
- Grupta bulunanlarda biri arkadan pompalı tüfeği araçtakilere doğrultup sıkarken, araçtan inenlerin de şahsı silah ve sopayla kovaladığı görüntülere yansıdı. Görüntülerde, karşı tarafın da karşılık vermesi ile çıkan çatışmada, bir kişi kurşunların hedefi olarak yere yığıldığı görüldü.
Polisin olayla ilgili başlattığı incelemenin sürdüğü kaydedildi.