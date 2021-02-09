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İSTANBUL

Sokaktan geçiyordu kavga kurşunu ile yaralanıp hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da ablasıyla market alışverişinden döndüğü sırada yolda kavga edenlerden bir kişinin silahından çıkan kurşunla başından yaralanan 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi hayatını kaybetti. 5 günlük yoğun bakım savaşını kaybeden gencin ablası, " Bizim canımız yandı, onun da canı yansın. Kardeşim için adalet istiyorum." dedi

Haber Merkezi DHA
Sokaktan geçiyordu kavga kurşunu ile yaralanıp hayatını kaybetti
Sokaktan geçiyordu kavga kurşunu ile yaralanıp hayatını kaybetti

Eyüpsultan'da ablasıyla market alışverişinden döndüğü sırada yolda kavga edenlerden bir kişinin silahından çıkan kurşunla başından yaralanan 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi hayatını kaybetti. 5 günlük yoğun bakım savaşını kaybeden gencin ablası, " Bizim canımız yandı, onun da canı yansın. Kardeşim için adalet istiyorum." dedi

Geçtiğimiz Cuma günü ablasıyla market alışverişinden dönen 20 yaşındaki Muhammet Yelekçi yolda kavga eden grup tarafından sıkılan kurşun nedeniyle başından yaralandı. Yere yığılan Yelekçi, 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yoğun bakıma genç 5 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olaya ilişkin bir kişinin tutuklandığı öğrenildi.
"KARDEŞİM İÇİN ADALET İSTİYORUM"

Kardeşinin yanında vurulduğunu ve her şeyin saniyeler içinde gerçekleştiğini söyleyen abla Mürüvvet Demirbaş, "Cuma günü market alışverişi için çıkmıştık. Alışverişi yaptık marketten çıkar çıkmaz bir kalabalık gördük. Kısıtlama kalabalığı sandım başta. O sırada birinin silahı çıkardığını gördüm. 'Muhammet silah var' demeye kalmadan kardeşimi yerde görmem bir oldu. 17 yaşındaki bir çocuk eline silah almasını biliyorsa eğer hapiste de yatacak. Benim 20 yaşındaki kardeşim gitti. Bunun hesabını kim verecek. Bizim canımız yandı, onun da canı yansın. Devlet büyüklerine sesleniyorum. Kardeşim için adalet istiyorum" dedi.

BAŞKALARININ CANI YANMASIN

Baba Sabahattin Yelekçi ise "Benim canım yandı, başkalarının canı yanmasın. Cumhurbaşkanlığına, İçişleri Bakanlığına ve Adalet Bakanlığına sesleniyorum. Ayrıca 5 suç kaydı bulunan kişiyi savcı nasıl serbest bırakıyor. Bunun açıklamasını istiyorum" ifadelerini kullandı.
Öte yandan olay sonrası sokakta yaşanan hareketlilik, bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ekiplerin yaralı gence müdahalesi yer alıyor.

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