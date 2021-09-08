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POLİTİKA

Son kamuoyu araştırması: Halk erken seçime karşı

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, bugünkü köşe yazısında, erken seçime ilişkin yapılan son kamuoyu anketinin sonuçlarını paylaştı. Buna göre, seçimlerin normal zamanda yapılmasını isteyenlerin yüzdesi 57,4. Erken seçim yapılmasını isteyenlerin ise yüzde 42,6. İnsanlara bu konuyla ilgili ‘tahminleri’ sorulduğunda ise, yüzde 69,8 erken seçim yapılmayacağını düşündüğünü ifade ediyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son kamuoyu araştırması: Halk erken seçime karşı
Fotoğraf: Arşiv

Hükümetin seçimlerin normal tarihinde yapılacağına yönelik net açıklamalarına rağmen muhalefet kanadından gelen erken seçim çağrıları sürüyor.

Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet, halkın erken seçime karşı tutumuna ilişkin yapılan son anketi bugünkü köşe yazısında paylaşarak, milletin bu konu hakkında ne düşündüğünü gözler önüne serdi.

Konsensüs araştırmanın 22/30 Ağustos tarihleri arasında bin 500 kişiyle yaptığı telefon anketinin sonuçları, dikkat çekici veriler sunuyor.

YÜZDE 57 KARŞI ÇIKIYOR

  • Ankette seçimlerin normal zamanda yapılmasını isteyenlerin yüzdesi 57.4, erken yapılmasını isteyenlerin yüzdesi 42.6 çıktı. İnsanlara bu konuyla ilgili ‘tahminleri’ sorulunca, yüzde 69,8 erken seçim yapılmayacağını, yüzde 30,2 ise yapılacağını düşündüğünü dile getiriyor.

Mehmet Acet, anket sonuçlarında öne çıkan noktaları şöyle aktardı: Halkın çoğunluğunun erken seçim istememesini, siyasi bakımdan nasıl anlamlandırmak gerekir?

İKTİDARA DESTEK YÜKSEK

Erken seçim talebinin olmaması, iktidarın halk nezdindeki kredisinin yüksek seviyelerde olduğunu gösterir. Benim bir acelem yok, sen yeter ki sorunların çözümüne odaklan mesajını kendi bünyesinde barındırır.

MUHALEFET UMUT VEREMİYOR

Muhalefet partilerine oy vereceğini söyleyenler arasında bile erken seçim fikrine karşı çıkanların ciddi bir oranda olması, muhalefet partilerinin kendi seçmenine bile yeterince umut vermediğini gösterir.

BUNALTICI ATMOSFER YOK

Halkın çoğunluğunun erken seçim istememesi, çözüm bekleyen ciddi sorunlar olsa bile, ülkede muhalefetin sunmaya çalıştığı şekilde “Bu iktidar bir an evvel gitsin” duygusunun arkasını dolduracak türden ‘bunaltıcı’, ‘iç karartıcı’ bir atmosferin olmadığı anlamına gelir.

YÜZDE 53 'BARAJ DÜŞSÜN' DİYOR

Konsensüs’ün araştırmasında AK Parti ve MHP’nin üzerinde mutabık kaldığı seçim barajı ile ilgili bir soru da yöneltilmiş. Sonuç? Seçim barajının değiştirilmesini isteyenlerin oranı yüzde 53,6.

Mehmet Acet'in yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz:

https://www.yenisafak.com/yaza...

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