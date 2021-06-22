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POLİTİKA

AK Parti’nin masasındaki son anket: Gençlerin tercihi ezber bozuyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen, seçmen tercihleri üzerine yaptırdıkları anketlerin sonuçlarını paylaştı. AK Parti’nin oy oranının yüzde 38-40 bandında olduğunu belirten Şen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oyunun da hiçbir ankette yüzde 50’nin altına düşmediğini söyledi. Şen, Z kuşağı üzerinde yaptırdıkları anketlerde gençlerin tercihinin AK Parti’den yana olduğunu ifade ederek, “Cumhurbaşkanımız gençler arasında tercih edilen 1’inci isim. İkinci sırada CHP var. Aramızdaki fark 10 puan” diye konuştu.

Haber Merkezi Diğer Yeni Şafak
AK Parti’nin masasındaki son anket: Gençlerin tercihi ezber bozuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AR-GE/Eğitim Başkanı Mustafa Şen, CNN TÜRK yayınında AK Parti'nin seçmen tercihleri üzerine yaptırdığı anket çalışmalarının sonuçlarını açıkladı.

"AK Parti'nin oyları 38-40 arasında"

Partinin oy oranının yüzde 38-40 bandından değiştiğini söyleyen Şen, "Benim elimdeki veriler 38-40 arasında değişiyor. Bunlar 49’dan baktığımız zaman düştü, son seçime baktığımız zaman 42,3 düşmüş, doğru. Bazı meslektaşlarım '20 bilmem kaç' diyor; insaf" dedi.

Diğer partilerin oyları yüzde kaç?

Diğer partilerin oylarına ilişkin ise Şen, "İYİ Parti’de bir yükseliş var ama çok bir yükseliş yok. 11 civarında çıkıyor. Bana biraz psikolojik harp gibi geliyor. CHP 22 ile 25 oy arasında alıyor. MHP 8 ve 9'u görmek ile birlikte 10'un üzerinde son aylarda görmedim. HDP, 10'u taht edinmiş azıcık üzerine ya da altına iniyor. Oralarda geziniyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar oy alıyor?

Şen, yaptırdıkları hiçbir ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 50 oy oranının altına düşmediğini söyleyerek "Erdoğan’a en yakın olarak 47-48 görebiliyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçim için net olarak bugünden bakamayız. 48 dediğiniz zaman Erdoğan karşıtı tüm oylar orada toplanmış oluyor" şeklinde konuştu.

Z kuşağının tercihi AK Parti

Gençlerin tercihinin de AK Parti'den yana olduğunu aktaran Şen, "O yaş gruplarının (Z kuşağı) birinci partisi AK Parti. İkincisi CHP, 10 puan fark var arada. Seçmen olmuş üzerinde yapılıyor araştırmalar. AK Parti gençlerden oy alıyor hatta birinci parti durumunda gençlerin en beğendiği lider Tayyip Erdoğan. Erdoğan en genç yaş grubundan kendi oy ortalamasının 5-6 puan altında oy alıyor" dedi.

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