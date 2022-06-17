Sözcü'nün 'Kayyum 20 milyon euro ile kayboldu' haberine TMSF'den yalanlama: Hukuki işlem başlatacağız

Başta Sözcü olmak üzere her gün algı operasyonlarıyla kamuoyuna yalan pompalayan muhalif medya yine benzer bir haber servis etti. ‘Kayyum, 20 milyon Euro ile kayboldu’ başlıklı haberde CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık'ın Boydaklar'a olan ve Erciyes Anadolu Holding adını alan şirkete atanan CEO'nun 20 milyon euro ile kayıplara karıştığını söylediği iddia edildi.

'HUKUKİ HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ'

Konuyla ilgili Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) den kısa sürede açıklama geldi. Yetkililer haberlerin gerçeği yansıtmadığını ve gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını belirterek şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde bazı basın yayın organlarında yayımlanan, 'Kayyım 20 milyon Euro ile kayıplara karıştı' haberleri üzerine kamuoyunu bilgilendirme zarureti doğmuştur. Söz konusu haberler hayal mahsulü olup iddialar gerçek dışıdır.

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Kayyımlık yaptığımız şirketler, kanunda emredildiği üzere, “basiretli tacir” gibi profesyonelce yönetilmekte, denetlenmekte ve her zaman hesabı verilmektedir.

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'KASITLI OLARAK BENZER HABERLER YAPILIYOR'

FETÖ ile ilgili şirketlere kayyım olarak görevlendirildiğimizden beri, kasıtlı olarak mesnetsiz iddialarla ve sansasyonel rakamlarla kayyım haberleri üretilmektedir. Böylesi yalan veya yanlış haberlerle TMSF'yi, kayyım temsilcilerini ve yönettiğimiz markaları itibarsızlaştırmaya çalışanlara karşı hukuki haklarımızı sonuna kadar kullanacağımızı hatırlatırız. TMSF yönetiminde hem kârlılığı hem de istihdamı artırılan şirketlere yalan haberlerle zarar vermeye çalışanlar suç işlemektedirler.

Kurumumuza emanet edilen şirketleri ve markaları korumak için, kasıtlı olarak bu ve benzeri haberleri üretenler hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.