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Sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan akıllara zarar açıklama: Allahu Ekber diyenler örgüt propagandası yapıyor

CHP'ye yakınlığı ile bilinen sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç, katıldığı bir canlı yayında, depremde enkaz altından vatandaşları çıkarırken 'Allahu Ekber' demenin yasa dışı örgüt propagandası olduğunu iddia etti. Kılıç "İslamı bir ideolojik harekete çevirenlerin sloganı, dini bir sözden siyasi bir söze çevrildi Allahu Ekber sözü" ifadelerini kullandı.

10:02 . 14/02/2023 Salı
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Cemil Kılıç 'Allahu Ekber' demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.

Cemil Kılıç 'Allahu Ekber' demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.

Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketiyle sarsıldı. 30 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı.

10 ili yerle bir eden deprem felaketi sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Bölgeye ülkenin her noktasında yardımlar gönderildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarılan vatandaşlar hem kurtarma ekiplerinde hem de vatandaşlar da büyük sevince neden oldu

Muhalif cephede ise yürütülen çalışmaları hedef alan yalan haberler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Cemil Kılıç

Sözde İlahiyatçıdan 'pes' dedirten sözler

Enkazdan çıkan birçok vatandaşın da dilinden
"Allahu Ekber"
kelamı
dökülürken, bu durum bir kesimi rahatsız etti.
Flash Haber adlı kanala konuk olan ve CHP'ye yakınlığıyla bilinen sözde İlahiyatçı
Cemil Kılıç
, canlı yayında skandal bir yorumda bulundu.

" 'Allahu Ekber' yasa dışı örgüt propagandasıdır"

Cemil Kılıç, enkaz altından vatandaşları çıkarırken "Allahu Ekber" demenin örgüt propagandası olduğunu iddia etti.

Cemil Kılıç, canlı yayında şu cümleleri sarf etti;

"Savaşta cihat ediyorsun orada Allahu Ekber diyebilirsin. Namaza başlarken Allahu Ekber diyorsun ama sevindirici bir olay olduğunda Elhamdülillah denir. Peki niye bunlar tekbir getiriyor, çünkü bu siyasal İslamcılığın bir sloganı haline getirildi. İslam'ı bir ideolojik harekete çevirenlerin sloganı, dini bir sözden siyasi bir söze çevrildi Allahu Ekber sözü. Orada bu sloganı atanlar örgüt propagandası yapıyor. Namaz kılarken, kurban keserken bunu söyleyemeyiz ama yıkıntı altından birini kurtarıyorsun Allahu Ekber diyorsun apaçık propaganda, hatta yasa dışı örgüt propagandası yapıyor."

#Cemil Kılıç
#Flash tv
#Allahu ekber
#Deprem
#Enkaz
1 hour ago
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Sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan akıllara zarar açıklama: Allahu Ekber diyenler örgüt propagandası yapıyor
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