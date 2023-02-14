Sözde İlahiyatçı Cemil Kılıç'tan akıllara zarar açıklama: Allahu Ekber diyenler örgüt propagandası yapıyor

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Cemil Kılıç 'Allahu Ekber' demenin örgüt propagandası olduğunu savundu.
Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketiyle sarsıldı. 30 binden fazla vatandaş hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı.
10 ili yerle bir eden deprem felaketi sonrası tüm Türkiye tek yürek oldu. Bölgeye ülkenin her noktasında yardımlar gönderildi, birlik ve beraberlik mesajları verildi.
Enkaz altından saatler sonra kurtarılan vatandaşlar hem kurtarma ekiplerinde hem de vatandaşlar da büyük sevince neden oldu
Muhalif cephede ise yürütülen çalışmaları hedef alan yalan haberler ve açıklamalar gelmeye devam ediyor.
Cemil Kılıç, enkaz altından vatandaşları çıkarırken "Allahu Ekber" demenin örgüt propagandası olduğunu iddia etti.
Cemil Kılıç, canlı yayında şu cümleleri sarf etti;