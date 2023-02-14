Hoş geldiniz: Sekizinci günde hayata tutundular

Kahramanmaraş merkezli olarak 9 saat arayla meydana gelen iki depremin üzerinden 8 gün geçti. Arama kurtarma ekipleri, adeta iğneyle kuyu kazarak bir cana daha ulaşmaya çalıştı. Bunun sonucunda Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Gaziantep’ten yüreklere su serpen haberler geldi. 8 gün boyunca yaşama tutunanlar, depremin acısını bir nebze dindirdi.

10 yaşındaki Ayça Çebni, 185 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

EKİPLER ELİNİ TUTTU

* Depremden 185 saat sonra sevindiren haber Kahramanmaraş’tan geldi. 10 yaşındaki Ayça Çebni, enkazdan sağ olarak çıkartıldı. Ebrar Sitesi’ndeki arama kurtarma çalışması sonrası 10 yaşındaki Ayça enkazdan çıkartıldı. Ekiplerin titiz çalışmalarının ardından çıkarılan çocuk, hastaneye sevk edildi.

* Hatay’da, yıkılan Eser Apartmanı’nın enkazı altında kalan 67 yaşındaki Hüseyin Berber, depremden 183 saat sonra sağ kurtarıldı.

Kaan Kuruoğlu

* 182. saatte Hatay Antakya’da 12 yaşındaki Kaan Kuruoğlu, umutları yeşertti. Yoğun çalışma sonucu Kaan’a ulaşılan ekipler, çocuğun elini tutarak onu kurtardı. Zaman karşı yarışan ekipler, Kaan’ı olduğu yerden çıkarmayı başardı.

* Kahramanmaraş’ta çöken binanın enkazı altında kalan 39 yaşındaki Hatice Akan, 180 saat sonra kurtarıldı.

Hivay Üşer

ÇİLEKLİ SÜT VE POĞAÇA

* 178. saatte 6 yaşındaki Hivay Üşer Adıyaman’daki Bozbey Apartmanı’nın enkazından çıkarıldı. Hivay’ın, sağlık görevlileri ile yaşadığı diyalog duygulandırdı. Sağlık personeli çocuğa, “Çilekli süt mü, meyve suyu mu içersin” diye sordu. Hivay da, “Çilekli süt ve poğaça” cevabını verince personel, “Ben sana çilekli süt ve poğaça bulacağım söz” dedi.

* Antakya’da enkaz altında kalan 70 yaşındaki Nuray Gürbüz 178. saatte kurtarıldı. Gürbüz kendisini kurtaran ekiplerden önce su istedi.

Hatice Akan

ANNESİNE KAVUŞTU

* Yine Antakya’da 26 yaşındaki Derya Akdoğan 177 saat sonra enkazdan çıkarıldı.

* 176. saatte Antakya’da Serap Dönmez kurtarıldı. Kurtarma çalışmasına katılan ekipler gözyaşı dökerek sevinç yaşadı. Ev yakınında bulunan bir kişinin de Dönmez’in çıkarılmasının ardından “Anne” diye seslenerek gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

* Hatay’da, arama kurtarma ekipleri, depremin 175. saatinde, Naide Umay isimli kadını enkazdan sağ olarak çıkardı.

* Gaziantep’te yıkılan binanın enkazında kalan 40 yaşındaki Sibel Kaya, 170 saat sonra sağ çıkarıldı.

PEŞ PEŞE HAYATA TUTUNDULAR

* Adıyaman Besni’de, 60 yaşındaki Erengül Önder, 166 saat sonra sağ çıkarıldı.

* Adıyaman’da 44 yaşındaki Naime Şakar 165. saatte sağ olarak çıkarıldı. Şakar’ın 3 çocuğunun depremde hayatını kaybettiği belirtildi.

Bünyamin İdacı

Tekbirlerle

Adıyaman’daki Kılıç Apartmanı’nda enkaz altında kalan 35 yaşındaki Bünyamin İdacı 177 saat sonra kurtuldu. Somalı 20 madenciden oluşan arama kurtarma ekibi, İdacı’yı kurtarabilmek için “Domuzdamı” tahkimatı olarak adlandırılan yöntemi kullandı. Arama kurtarma ekipleri, operasyon sonrasında göz yaşlarına hakim olamayarak birbirlerine sarıldı. Tekbirler eşliğinde İdacı’yı kurtaran ekip üyeleri, yaralı depremzedeyi “Hoş geldin” diye karşıladı.

Habib

Yürüyerek çıktı

Hatay Antakya’da 42 yaşındaki Habib isimli bir kişi, 170. saatte göçük altından yürüyerek ve tekbir getirerek çıktı. Enkazdan tekbir getirerek ve yürüyerek çıkan Suriyeli adam, arama kurtarma ekipleri tarafından Hatay Sahra Hastanesine kaldırıldı. 911 Arama Kurtarma ekiplerinin başkanı Mustafa Gürsoy, “Yorgunduk, bitmiştik, dinlenecektik fakat sosyal medyadan gelen bir ihbar ile ses dinleyerek teyit aldık. Umudumuzu kaybetmedik” diye konuştu.

Asima Baltacı

İlk isteği jelibon

Kocaeli’den Adıyaman’a gelen Gölcük Tersane Komutanlığı Arama ve Kurtarma ekibi, Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Miraç Sitesi enkazında 3 gün arama kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, 158 saat sonra enkazda 10 yaşındaki Asima Baltacı’ya ulaştı. Küçük Asima, kurtarma çalışmaları esnasında askerlerden jelibon istedi. Ekipler, aynı binadan 3 kişiyi daha canlı çıkardı.

Burak

Delikle kurtarıldı

Hatay’da çalışan Denizli Büyükşehir ekipleri, Antakya’da çöken bir binada 14 yaşındaki Burak’ı kurtardı. O anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Burak’ın seslenmesi üzerine ekipler, bir delik açtı. Uzun saatler sonucunda Burak, delikten güçlükle çıkarıldı.

Gökhan Yeşilli

Yeğenlerine siper oldu

Depreme ablasının evinde yakalanan Gökhan Yeşilli (28), uykudaki 2 yeğeninin üzerine kapanarak, enkazdan kurtulmalarını sağladı. Enkazdan 3 saat sonra yaralı çıkarılan Yeşilli, “Çocukları ranzanın ortasına yatırıp üstlerine siper oldum. Deprem bittikten sonra da korkmamaları için, ‘Bu okullar arası bir tatbikat, biraz sonra dışarı çıkacaksınız’ deyip, ‘Kırmızı balık’ şarkısını söyleyerek oyaladım” dedi.

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