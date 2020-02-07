Gündem SPKdan sosyal medyada "piyasa dolandırıcılığı" uyarısı
ANKARA

SPK'dan sosyal medyada "piyasa dolandırıcılığı" uyarısı

Sermaye Piyasası Kurulu, sosyal medya üzerinden "Piyasa Dolandırıcılığı" niteliğinde fiilleri işleyenler ve birlikte hareket edenler hakkında hukuki işlemler başlatacak.

Haber Merkezi AA
SPK, sosyal medyadaki bazı grupların yatırımcıları mağdur ettiğini, bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.
SPK, sosyal medyadaki bazı grupların yatırımcıları mağdur ettiğini, bu kişilere itibar edilmemesi gerektiğini söyledi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), sosyal medya üzerinden herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcıların aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemelerin tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacağını bildirdi.

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Yatırımcılar mağdur ediliyor

SPK'dan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Kurulumuzca yapılan gözetim ve denetim faaliyetleri neticesinde, son dönemde sosyal medya mecralarında oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden, aralarında haklarında daha önce kurulumuz tarafından suç duyurusunda bulunulmuş kişilerin de bulunduğu, kurulumuzca verilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye çalışıldığı görülmektedir.

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5 yıl hapis cezası var

  • 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun “Piyasa Dolandırıcılığı” başlıklı 107’nci maddesinde işlem bazlı piyasa dolandırıcılığı ve bilgi bazlı piyasa dolandırıcılığı suçları düzenlenmiştir. Söz konusu suçları işleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı hükme bağlanmıştır.

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"Bu kişilere itibar etmeyin"

Herhangi bir makul ekonomik ve finansal gerekçe olmaksızın tamamıyla yatırımcılarımızın aldatılmasına ve mağdur edilmesine zemin hazırlayan söz konusu fiilleri işleyenler ve bunlarla birlikte hareket edenler hakkında gerekli incelemeler tamamlanarak, hukuki işlemlere başlanacaktır. Bu çerçevede, yatırımcılarımızın herhangi bir hak kaybına ve mağduriyete uğramamasını teminen ve söz konusu kişilerle birlikte hareket etmenin “Piyasa Dolandırıcılığı” suçu kapsamında değerlendirilebileceği göz önünde bulundurularak, bu nitelikte faaliyetlerde bulunan kişilere itibar edilmemesi önem arz etmektedir."

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