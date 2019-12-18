Ekonomi SPKdan 4 şirket ile 6 kişiye yasak
İŞ DÜNYASI

SPK'dan 4 şirket ile 6 kişiye yasak!

Sermaye Piyasası Kurulu, Niğbaş hissesinde incelemede bulundu ve 4 şirket, 6 kişi hakkında 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

Haber Merkezi AA
Sermaye Piyasası Kurulu.
Sermaye Piyasası Kurulu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 12 Kasım 2019 - 18 Kasım 2019 döneminde ve 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda 4 şirket ve 6 kişi hakkında borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Niğbaş Niğde Beton Sanayi ve Ticaret AŞ pay piyasasında 12 Kasım 2019 - 18 Kasım 2019 döneminde ve 11 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilen işlemlerin incelenmesi sonucunda Çemaş Döküm Sanayii, IP Intercapıtal Markets AD, Işıklar Holding Anonim Şirketi, Özışık İnşaat ve Enerji ve 6 kişi hakkında yatırım kuruluşlarının müşterilerinden internet üzerinden emir kabul etmelerinin yasaklanmasına, brüt takas uygulanmasına, kredili işlem ve açığa satış yasağı uygulanmasına, tek fiyat yöntemi ile işlem gerçekleştirilmesine ve yarın başlamak üzere borsalarda 6 ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanmasına karar verdi.

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