Gündem Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
ANKARA

Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor

Ankara'da suya yüzde 50 indirim kararı alınmasının ardından vatandaşa yapılan sosyal yardımları kesen CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi büyük tepki çekerken belediyeden yeni bir açıklama daha geldi. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir" ifadesi kullanıldı. ABB, sosyal yardımların yanı sıra, devam eden büyük altyapı projelerini, kırsal kalkınma desteklerini ve kültür-sanat etkinliklerini erteleyerek ihaleleri de iptal etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Su faturasına indirim kararını kabul etmeyen Mansur Yavaş projeleri tek tek durduruyor
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti. Yavaş'ın suya indirim kararını veto etmesi sonrası yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.

İNDİRİM KARARI MAHKEMEYE TAŞINDI

Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın mahkemeye taşınacağı ifade edilerek "Kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır." denildi.

İndirim kararını mahkemeye taşıyan CHP'li ABB, devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini erteledi. Bu kararla büyük tepki çeken belediyeden yeni bir açıklama geldi.

"ASKİ'NİN İFLAS EDECEĞİ ÖNGÖRÜLMEKTEDİR"

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir" denildi.

ABB'nin açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Ankara'da suyun maliyeti 24 TL iken fiyatı ise 13 TL, yani maliyetinin yarısıydı. ABB Meclisi'nde; hiç durmadan artan elektrik, doğal gaz, mazot ve diğer giderlere rağmen zaten ucuza satılan suyun ücretine AK Partili üyelerin verdiği yasa dışı önergeyle yüzde 50 indirim kararı alındı. Bu kararla zararın milyarlarca lirayı bulacağı ve ASKİ'nin iflas bayrağını çekeceği öngörülmektedir.

Su hayati öneme sahiptir. ASKİ'nin geliri sadece elektrik giderini bile karşılayamayacaktır. Ankara'nın susuz kalmaması için Belediye bütçesinden ASKİ'ye para aktarmak zorunda kalacağız.

Bu nedenle devam eden büyük altyapı projelerini, sosyal yardımları ve kırsal kalkınma desteklerini ertelemek durumunda kalmıştık. Süreçte Büyükşehir Belediyemizin büyük ihalelerinin de iptal edilmesi söz konusudur.

TÜM KÜLTÜR-SANAT ETKİNLİKLERİ DE İPTAL EDİLDİ

Bununla birlikte, Ekim ve Kasım aylarında çoğu dış ilçelerimizde yapılması planlanan 16 adet panayır, gösteri, konser gibi tüm kültür-sanat etkinlikleri de ertelenmiştir. Cumhuriyet Bayramı konserleri dışında bu süreçte etkinlik düzenlenmeyecektir.

Bu yasa dışı kararı mahkemenin iptal etmesi durumunda desteklerimiz, projelerimiz ve kültür-sanat etkinliklerimiz devam edecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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