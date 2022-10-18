Gündem Yavaşın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Partili belediyeler sahip çıktı
ANKARA

Yavaş'ın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Parti'li belediyeler sahip çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde suya yüzde 50 indirim kararı alınmasının ardından vatandaşlara yapılan sosyal yardımları kesen Mansur Yavaş'a AK Parti'li belediyelerden cevap geldi. Ak Parti'li belediyeler, yardımların kendileri tarafından yapılacağını duyururken konuya ilişkin açıklamada bulunan Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, sosyal yardımların kesilmesinin asıl sebebinin Mansur Yavaş tarafından belediyeye alınan 15 bin personel olduğunu söyledi. Can, "Böyle bir yalan mazerete sarılmak da Mansur Yavaş ve ekibine yakışır. Çamlıdere Belediye Başkanı olarak Çamlıdereli hemşerilerimize Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yardımların tamamını karşılayacağımızın sözünü veriyorum." dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Yavaşın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Partili belediyeler sahip çıktı
Mansur Yavaş

CHP'li ABB Başkanı Mansur Yavaş, geçtiğimiz günlerde belediye meclisinin Ankara'da tüm su tarifelerine yüzde 50 indirim getiren kararını veto etti. Yavaş'ın suya indirim kararını veto etmesi sonrası yüzde 50 indirim yapılması teklifi yeniden kabul edildi.

MANSUR YAVAŞ İNDİRİM KARARINI MAHKEMEYE TAŞIDI

Gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden açıklama geldi. ABB'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın mahkemeye taşınacağı ifade edilerek "Kanun dışı önergeyle su ücretlerine yüzde 50 indirim yapılmıştır. Zararın ekonomik koşullar nedeniyle daha da artması durumunda personel çıkartılmak zorunda kalınacaktır." denildi.

SOSYAL YARDIMLAR KESİLDİ

İndirim kararını mahkemeye taşıyan ve su faturalarını bahane ederek sosyal yardımları kesen Mansur Yavaş'a AK Parti'li belediyelerden cevap geldi. Yavaş'ın kestiği yardımlar için harekete geçen ilçe belediyeleri, yardımların kendileri tarafından yapılacağını açıkladı.

"YARDIMLARIN KESİLMESİNİN SEBEBİ YENİ ALINAN 15 BİN PERSONEL"

Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can, tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal yardımların kesilmesinin asıl sebebinin Ankara Büyükşehir Belediyesine alınan 15 bin personel olduğunun Ankaralılar tarafından bilinmesini isterim. Böyle bir yalan mazerete sarılmak da Mansur Yavaş ve ekibine yakışır.

"YARDIMLARIN TAMAMINI BİZ KARŞILAYACAĞIZ"

Çamlıdere Belediye Başkanı olarak Çamlıdereli hemşerilerimize Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı yardımların tamamını karşılayacağımızın sözünü veriyorum. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yapmış olduğu yardım listesi elimize geçer geçmez yardımlara başlayacağız"

Et desteği AK Partili belediyelerden: Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti
GÜNDEM
Et desteği AK Partili belediyelerden: Mansur Yavaş sosyal yardımları kesmişti

Mansur Yavaş'tan suya yüzde 50 indirim kararına veto
GÜNDEM
Mansur Yavaş'tan suya yüzde 50 indirim kararına veto
Suçunu kabul edecek

Suçunu kabul edecek

Fransız şirket DEAŞ'ı finanse etmekle suçlanıyordu.
Ateş Serbest tam isabet

'Ateş Serbest' tam isabet

Keskin nişancı timleri tek tek vurdu.
Yavaşın su faturasını bahane ederek sırtını döndüğü vatandaşa AK Partili belediyeler sahip çıktı

Ege art arda iki kez sallandı.

​Enerji Bakanı Dönmez açıklamalarda bulundu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.