Sultanbeyli’de gençlerin de tercihi Ali Tombaş

“Gençlerimiz hiç şüphesiz geleceğimiz. Onların enerjisi ile yarınları bugünden inşa ediyoruz. Bugün gençlerimizin sohbetlerine ve gönüllerine misafir olduk, talep ve beklentilerini dinledik. Onlara umut olmayı ve yarınlarını şekillendirmelerine katkı sunmayı kendimize bir vazife edindik. Bizler göreve geldiğimiz andan itibaren hizmete alacağımız her projemizde gençlerimizi merkeze alacağız. Yakın zamanda açıklayacağımız projelerimizde gençlik projelerimiz özellikle dikkat çekiyor. Gençlerimize kendilerini geliştirebilecekleri, değerlerimizin ve bilimin ışığında güzel ortamlar sunacağız. Ayrıca sanattan spora, kültürden çeşitli aktivitelere birçok projemiz var. Gençlerimizin bu projelerini çok beğeneceğine inanıyorum. Samimi muhabbetleri, enerjileri ve ilgileri için tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. İnşallah daha yaşanabilir Sultanbeyli’mizi, çalışma azmimizin kaynağı gençlerimiz ile inşa edeceğiz”