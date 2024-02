Sultanbeyli’de gençlerin de tercihi Ali Tombaş

AK Parti

Sultanbeyli Belediye Başkan Adayı Ali Tombaş, yakın zamanda açıklayacağı Gençlik Projelerini, gençlerin çok beğeneceğini ifade etti. Konuyla ilgili yaptığı değerlendirmelerde, “Sultanbeyli’mizin daha güzel yarınları için çalışmaya devam ediyor, her vatandaşımızın kapısını çalıyoruz. Toplumumuzun her bir ferdi bizim için çok kıymetli. Bu sebepten herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışıyla ilçemizin her noktasına ulaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde AK Parti’mizin eser ve hizmet siyasetiyle ilçemize hizmet etmeye hazırız” dedi.