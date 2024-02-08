AK Parti Antalya adayı Tütüncü'den paylaşım: Altın Çağı'nı birlikte başlatacağız

İnsanımızla, bilgimizle, tecrübemizle ve hizmete kendini adamış ekibimizle hazırız, kararlıyız! Antalya’nın Altın Çağı’nı birlikte başlatacağız! Siz de hazırsanız Antalya’mızın aydınlık geleceği için başlıyoruz. pic.twitter.com/x7RohnPhOK

"Hitit'ten Likya'ya Roma'dan Selçuklu'ya Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Nice çağlar gördü bu topraklar. Asırlardır yerinde duran bu dağlar. Şimdi sırada yepyeni bir çağ var. Bu çağ ulaşımda rahatlığın çağı. Bu çağ tarımda bereketin çağı, sanayide kalkınmanı, eğitimde yeniliğin, teknolojide atılımın çağı. İnsanın her anında hep yanında olanların çağı. Yorulmadan gece gündüz çalışmanın, gönülden bir gayretle hizmetin çağı. El ele gönül gönüle vererek yükselmenin, yüzlerde gülümsemenin, kalplerde huzurun çağı. Bu çağ, geleceği umutla inşa etme çağı.