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AK Parti Antalya adayı Tütüncü'den paylaşım: Altın Çağı'nı birlikte başlatacağız

AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü'nün sosyal medyadan bir video paylaştı. Tütüncü, "Sevgili hemşehrilerim biz tecrübemizle, birikimimizle, kendini Antalya'nın aydınlık yarınlarına adamış ekibimizle kararlıyız, hazırız. Ulaşımdan tarıma, sanayiden üretime, turizmden teknolojiye her alanda Antalya'nın Altın Çağı'nı birlikte başlatacağız" ifadelerini kullandı.

Zeynep Karçığa
Zeynep Karçığa
13:08 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü.
AK Parti'nin Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü.

Antalya'nın Altın Çağı'nı başlatacaklarını söyleyen Tütüncü, "Sevgili hemşehrilerim biz tecrübemizle, birikimimizle, kendini Antalya'nın aydınlık yarınlarına adamış ekibimizle kararlıyız, hazırız. Ulaşımdan tarıma, sanayiden üretime, turizmden teknolojiye her alanda Antalya'nın Altın Çağı'nı birlikte başlatacağız" dedi.



Antalya'nın altın çağı


Sosyal medyada oldukça beğenilen videoda Antalya'nın zenginliklerini gösteren görüntülerin yanı sıra şu ifadelere de yer verildi:


"Hitit'ten Likya'ya Roma'dan Selçuklu'ya Osmanlı'dan Cumhuriyet'e. Nice çağlar gördü bu topraklar. Asırlardır yerinde duran bu dağlar. Şimdi sırada yepyeni bir çağ var. Bu çağ ulaşımda rahatlığın çağı. Bu çağ tarımda bereketin çağı, sanayide kalkınmanı, eğitimde yeniliğin, teknolojide atılımın çağı. İnsanın her anında hep yanında olanların çağı. Yorulmadan gece gündüz çalışmanın, gönülden bir gayretle hizmetin çağı. El ele gönül gönüle vererek yükselmenin, yüzlerde gülümsemenin, kalplerde huzurun çağı. Bu çağ, geleceği umutla inşa etme çağı.


'Bu çağ senin, bizim, bu çağ Antalya'nın Altın Çağı'


Tütüncü videoyu X hesabından, "İnsanımızla, bilgimizle, tecrübemizle ve hizmete kendini adamış ekibimizle hazırız, kararlıyız! Antalya’nın Altın Çağı’nı birlikte başlatacağız! Siz de hazırsanız Antalya’mızın aydınlık geleceği için başlıyoruz" notuyla paylaştı.

#AK Parti
#Hakan Tütüncü
#Antalya
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