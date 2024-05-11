DGS başvurularının başlamasıyla birlikte gözler DGS başvuru ücretine çevrildi. DGS sınav ücreti başvuru sürecinde yatırılması gerekiyor. Peki, 2024 DGS başvuru ücreti ne kadar? DGS başvuru ücreti nereye yatırılacak?

DGS BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI

ÖSYM'den yapılan son dakika açıklamasıyla DGS başvuruları başladı. Başvurular ile birlikte DGS başvuru kılavuzu erişime açıldı. Açıklamada "

2024 Dikey Geçiş Sınavı (2024-DGS) 30 Haziran 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 10-20 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını 10 Mayıs 2024 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-DGS Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir." ifadeleri kullandı.

DGS BAŞVURULARI 2024 NE ZAMAN?

Dikey Geçiş Sınavı veya diğer bir ifadeyle DGS başvuru işlemleri 10 Mayıs’ta başlayacak. Sınava katılmak isteyen adaylar 20 Mayıs Pazartesi gününe kadar müracaat edebilecek. Belirlenen takvimde başvuru yapmayan adaylar için geç başvuru işlemleri ise 28 Mayıs’ta alınacak. Geç başvuru yapan adaylardan sınav ücreti %50 artırımlı olarak alınacak.

2024 DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

DGS başvuru işlemleri 10 Mayıs'ta ÖSYM'den yayınlanan duyuruyla birlikte başladı. Adaylar T.C. kimlik numarası ve ÖSYM AİS şifresiyle beraber veya e-Devlet giriş seçeneğiyle Aday İşlemleri Sistemine giriş yaparak başvuru yapabilecek.

2024 DGS SINAV (BAŞVURU) ÜCRETİ BELLİ OLDU

DGS başvuru kılavuzunun açıklanmasıyla birlikte ücret belli oldu. 2024 yılında DGS sınavı başvuru ücreti 590 TL olarak belirlendi. Başvuru ücretleri ÖSYM e-Ödemeler bölümünden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla yapılacak. DGS ücreti yatırma için son tarih 21 Mayıs 2024 olarak belirlendi.







