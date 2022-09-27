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Sultangazi Belediyesi genç kızları gençlik kampında ağırladı

Sultangazi Belediyesi 17-23 yaş arasındaki genç kızları, Bursa Karacaali Gençlik Kampı’nda ağırladı. 7 gün süren kampta gençler gönüllerince eğlenirken doğanın da keyfini çıkardı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sultangazi Belediyesi genç kızları gençlik kampında ağırladı
Sultangazi Belediyesi, gençlere hem eğlenceli hem de eğitici bir kamp imkanı sundu.

Gençleri her fırsatta sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle buluşturan Sultangazi Belediyesi, bu yıl da gençlere hem eğlenceli hem de eğitici bir kamp imkanı sundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı’na ait Bursa Karacaali Gençlik Kampı’nda 17-23 yaş arasındaki 170 genç kız bir araya geldi.

ULAŞIM, KONAKLAMA VE YEMEK ÜCRETSİZ

Belediye araçlarıyla kamp alanına gelen öğrencilerin konaklama ve yemek ihtiyaçları da ücretsiz olarak karşılandı. Gençlere gezi boyunca gözetmen öğretmenler de eşlik etti. Öğrenciler 7 gün boyunca doğanın tadını çıkardı. Belediye Başkan Yardımcısı Nurcan Öztürkmen de gençleri yalnız bırakmadı. Belediye meclis üyeleri ile birlikte kız öğrencileri ziyaret eden Başkan Yardımcısı Öztürkmen, onlarla bol bol sohbet etti.

VOLEYBOL, KANO, TİYATRO

Kampta konaklayan kız öğrenciler; okçuluk, basketbol, voleybol, masa tenisi, zeka oyunları gibi sportif aktivitelerle eğlendi. Kız öğrenciler denizin keyfini kano ve tekne turlarıyla çıkarırken tiyatro ve şiir dinletisi gibi sanatsal faaliyetler de ihmal edilmedi. Kız öğrenciler Bursa gezisiyle şehrin önemli noktalarını keşfetme imkanı da buldu.

Kamplar yıl boyunca devam edecek

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerin eğlenirken sosyalleşme fırsatı bulduğu kampların devam edeceğinin de müjdesini verdi. Başkan Dursun, “İlçemizde ikamet eden gençlerimiz eğlenirken öğrensin, güzel arkadaşlıklar kursun ve kaliteli vakit geçirsinler diye kamplar düzenliyoruz. İlçemizdeki gençlerimizin kamplara yoğun talebi bizleri de memnun ediyor. Bu yüzden gençlerimiz daha çok güzel anı biriktirmeleri için kamp etkinlerimizin yenilerini düzenleyeceğiz” diye konuştu.

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