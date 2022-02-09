Gündem Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında
İSTANBUL

Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Sultangazi Belediyesi, engelli bireyleri ihtiyaç duydukları her alanda desteklemeye devam ediyor.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​İstanbul haber: Sultangazi engelli vatandaşların yanında ​
Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun

Sultangazi Belediyesi, engelli bireyleri ihtiyaç duydukları her alanda desteklemeye devam ediyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Hepimiz şunun farkında olmalıyız: Engellilerin engellerini ortadan kaldırmak önce insanların zihinlerinde başlar. Zihinlerdeki engeller kalkarsa, onların önündeki engeller de kalkmış olur.” diyerek, engelsiz bir yaşam için özel bireylere verilen desteğin yanı sıra bu konuda sahip olunması gereken farkındalığa da dikkat çekiyor.

Sultangazi Belediyesi, hem engelli bireylere destek olmak hem de bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına birçok çalışma gerçekleştiriyor.

Sultangazi Belediyesi'nden karla mücadele ekiplerine sıcak teşekkür: Başkan halay başı oldu
FOTOĞRAF 6
Title
Sultangazi Belediyesi, kar yağışının etkili olduğu süreçte gece-gündüz demeden çalışarak yoğun gayret gösteren karla mücadele ekiplerine, düzenlediği sıcak etkinlikle teşekkür etti. Anadolu ezgileri eşliğinde bol bol halayların çekildiği etkinlikte mangallar yakıldı ve karla mücadelede canla başla çalışan personeller için sucuk ekmekler hazırlandı.
Title
Tüm personele tek tek teşekkür <br><br>Etkinliğe katılan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, tüm personelle tek tek ilgilendi ve hepsine gayretleri için teşekkür etti. Ardından, hazırlanan sucuk ekmekleri karla mücadele ekiplerine ikram etti. Başkan Dursun'a Belediye Başkan Yardımcıları Nurcan Öztürkmen, Yakup Dalkılıç, Mustafa Birinci ve Av. Fatih Sultan Mehmet Çiçek ile meclis üyeleri eşlik etti.
Title
\"Sultangazi Belediyesi, karla mücadele sınavını başarıyla verdi\"<br><br>Sultangazi Belediyesi’nin karla mücadele konusunda başarılı bir sınav verdiğini söyleyen Başkan Dursun, şöyle konuştu: “Herkesin zorluklarla mücadele ettiği dönemde çok şükür, başarılı bir sınav verdik. Bunu, hep beraber başardık. Tabii, bu başarı ancak iyi bir plânlama ve koordinasyonla gerçekleşebilirdi. Bizler, hep birlikte sahadaydık. Sultangazi Belediyesi sahada olmasa, yani 28 tane İBB sorumluluğundaki ana arter ve caddelerde olmasa, hatta bizim dışımızda kuşaklama yolunda, Arnavutköy Yolu’nda bizler olmasak, vatandaşlarımız bu bölgelerde çok daha büyük sorunlarla baş başa kalacaklardı. Bu zorlu sürecin üstesinden, sizlerin üstün gayret ve emekleriyle geldik. Bu sebeple, sizlere can-ı gönülden teşekkür ediyorum.”
Title
Konuşmasının son kısmında helâl lokmanın önemi üzerinde duran Başkan Dursun, sözlerini şöyle tamamladı: “Çok yoğun bir süreçten geçtik ve bizler dedik ki, büyük gayret gösteren bu güzel kardeşlerimizle bir etkinlikte bir araya gelelim. Bir araya gelerek, gönülden teşekkürümüzü sizlere iletmek istedik. Caddelerimiz, parklarımız sizlere emanet. İşinizi yalnızca bu zorlu dönemde değil, her zaman fedakârlıkla yaptığınızı biliyoruz. Bizler, hep beraber fedakârlık göstererek, bizlere verilmiş emaneti hakkıyla taşımaya gayret ediyoruz. Şuna gönülden inanıyorum: Evinize götürdüğünüz her lokma, alnınızın teriyle kazandığınız, en helâlinden birer lokmadır. Dünyada bundan daha önemlisi yoktur; helâl kazanç kadar önemli bir kazanç yoktur. Emeğinize sağlık. Gayretinize sağlık. Bütün fedakâlıklarınız için tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Hep birlikte Sultangazi'yi çok daha güzel yerlere getireceğiz. Buna gönülden inanıyorum. Sultangazi eğitimde, kültürde, sosyal faaliyetlerde, sportif faaliyetlerde örnek; parklarıyla, bahçeleriyle pırıl pırıl bir Sultanşehir olacak inşallah.”
Title
Başkan Dursun’un konuşmasının ardından, belediye çalışanları dev bir halay halkası kurdular. Halayın başına geçen Başkan Dursun, Anadolu ezgileri eşliğinde çalışanlarla halay çekti ve ortaya son derece samimi görüntüler çıktı. Etkinliğin sonunda, karla mücadele ekibine gıda kolileri de takdim edildi.
Title
Sultangazi Belediyesi'nden karla mücadele ekiplerine sıcak teşekkür: Başkan halay başı oldu
Sultangazi Belediyesi, yoğun kar yağışında yolların açık kalması için üstün gayret gösteren personele sıcak bir etkinlikle teşekkür etti. Etkinlikte belediye çalışanları halay halkası kurdu ve Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun halay başı oldu. Samimi görüntülerin ortaya çıktığı etkinlikte karla mücadele ekibine gıda kolileri de takdim edildi. Dursun yaptığı konuşmada, “Hamdolsun, bizler bugün, karla mücadele sınavını başarıyla vermenin mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.
Kadıköyde fiyasko: Fenerbahçe elendi

Kadıköy'de fiyasko: Fenerbahçe elendi

​Kayserispor, F.Bahçe'yi 10 kişiyle mağlup etti ve kupada tur atladı.
Soğuktan titredi

Soğuktan titredi

​Türkiye Kupası maçına damga vuran görüntü.
Evini su basan vatandaşa İSKİden Bekleyeceksiniz yanıtı: Her şey güzel olacak diye yola çıktılar ama hiçbir şey güzel olmadı

​Fenerbahçeli taraftarlar, başkanlarına bu sloganlarla tepki gösterdi.

Vaka sayısı yeniden <br>110 binin üzerinde

Vaka sayısı yeniden
110 binin üzerinde

​Türkiye'nin 8 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı.

​Sedef Kabaş Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmişti.

​Kimse kaçırmak istemedi: Antalya'da ilginç görüntü.

Kastamonu'da 9 usta 7 ayda yaptı.
Almanlar yine<br>yakıt kuyruğunda

Almanlar yine
yakıt kuyruğunda

​Daha ucuz benzin için bu kez Polonya'ya akın ettiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.