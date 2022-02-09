Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında

Sultangazi Belediyesi, engelli bireyleri ihtiyaç duydukları her alanda desteklemeye devam ediyor.

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “Hepimiz şunun farkında olmalıyız: Engellilerin engellerini ortadan kaldırmak önce insanların zihinlerinde başlar. Zihinlerdeki engeller kalkarsa, onların önündeki engeller de kalkmış olur.” diyerek, engelsiz bir yaşam için özel bireylere verilen desteğin yanı sıra bu konuda sahip olunması gereken farkındalığa da dikkat çekiyor.

Sultangazi Belediyesi, hem engelli bireylere destek olmak hem de bu konudaki toplumsal farkındalığı artırmak adına birçok çalışma gerçekleştiriyor.