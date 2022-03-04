Sultangazi Belediyesi'nden sıfır atık yarışması

Sultangazi Belediyesi’nin farkındalık oluşturmak ve öğrencileri bilinçlendirmek amacıyla Türkiye genelinde gerçekleştirdiği Sıfır Atık İnovasyon Yarışması’nın kazananları belli oldu.
Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen törene; Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ve vatandaşlar katıldı.
Sıfır Atık İnovasyon Yarışması’na ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören öğrenciler ile genel kategoride 31 şehirden toplam 132 proje katıldı.
İki aşamalı olarak gerçekleştirilen yarışma sonunda 4 kategoride toplam 12 proje dereceye girmeye hak kazandı. Toplamda 58 bin 500 TL’lik ödül takdim edildi.