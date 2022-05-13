Sultangazi’de coşkulu asker uğurlaması

Sultangazi Belediyesi, Temsili Askerlik Uygulaması kapsamında vatani görevlerini yerine getirecek olan gençleri özel bir geceyle askere uğurladı. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bu özel gecede gençleri yalnız bırakmadı. Başkan Dursun, gençlerin ve ailelerinin mutluluğuna ortak oldu. Geceye aileleriyle birlikte katılan gençlerin mutluluğu görülmeye değerdi. Tüm gençlerle özel olarak ilgilenen Başkan Dursun, gençlere tülbentlerini de kendisi taktı ve eşi Tuba Dursun da gençlerin ellerine kınalarını yaktı. Duygularını gizleyemeyen aileler ise, çocuklarının çok güzel bir geceyle askere uğurlandığını belirterek teşekkür ettiler.

GÜNDEM Sultangazi Belediyesi engelli vatandaşların yanında