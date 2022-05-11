Sultangazi’de piknik mevsimi başladı

Yeşilin her tonuna ev sahipliği yapan piknik alanları, açık hava spor alanları, macera platformları, oyun grupları, seyir kulesi, amfi tiyatrolar, hobi bahçeleri, mescit, çeşmeler, etkinlik alanları ve Binicilik Tesisleri… Alibey Havzası’nda toplam 1600 dönüme yayılan Sultangazi Şehir Ormanları, 7’den 70’e herkese hitap eden geniş olanaklarıyla İstanbulluların gözde piknik rotalarından birini oluşturuyor. Sultangazi Belediyesi’nin titiz bir bakım çalışmasıyla bahar ve yaz aylarına hazırladığı ormanlar, İstanbul’un dört bir yanından on binlerce ziyaretçiye ağaçlar altında ve Alibey Havzasının muhteşem manzarası karşısında piknik keyfi yaşatıyor. Hacı Bektaş-ı Veli ve Mimar Sinan Şehir Ormanları; daima bakımlı bankları, çeşmeleri, oyun grupları ve mescidiyle ziyaretçilere, aileleriyle birlikte güzel bir piknik için ihtiyaç duyacakları tüm olanakları sunuyor.

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‘KOMŞULARIMIZI DAVET EDİYORUZ’

Sultangazililerin ve tüm İstanbulluların gönül rahatlığıyla doğayla buluşmaları ve huzur bulmaları adına gayret gösterdiklerini ifade eden başkan Abdurrahman Dursun, “Her yıl olduğu gibi bu yıl da Şehir Ormanlarımıza özenli bir bakım uyguladık. Şimdi havalar ısındı ve ormanlarımız yeşilin bin bir tonuna ve harika bir manzaraya ev sahipliği yapan, esasında İstanbul’un en gözde doğayla buluşma noktalarından biri haline geldi.

Unutmamalıyız ki şehir, ancak hep birlikte sahip çıkarsak güzelleşir, gelişir. Aynı şekilde, ormanlarımızı da hep birlikte koruyalım; kurallara riayet edelim, ateş yakarak bu güzelim ağaçlarımızı riske atmayalım, etrafı kirletmeyelim, ormanlarımızdaki banklara ve aletlere zarar vermeyelim… Ormanlarımızı hep birlikte koruyalım ki hem bu güzel nimetlerden en iyi şekilde istifade edelim hem de çocuklarımıza da güzel bir doğa bırakalım. Bu düşüncelerle, tüm komşularımızı doğayla buluşmaya, doğayla şifa bulmaya, bu güzel imkânların tadını çıkarmaya, Şehir Ormanlarımıza davet ediyoruz” dedi.

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