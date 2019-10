İstanbul Sultangazi'de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor Sultangazi'de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların yıkımı sürüyor İstanbul Sultangazi'de olası bir afet durumunda can güvenliği riski taşıyan binaların tespit çalışmaları sürüyor. 2012 yılından bu yana 2 bin 70 riskli yapının yerine deprem yönetmeliğine uygun bina inşa edildi.

Haber Merkezi 06 Ekim 2019, 09:28 Son Güncelleme: 06 Ekim 2019, 09:38 IHA