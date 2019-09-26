İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı. İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0, 3.3, 2.6, 4.1, 3.1 ve 3.2 büyüklüğünde 6 deprem daha oldu. Deprem nedeniyle Avcılar Merkez Cami'nin minaresi yıkıldı. Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu.

Haber Merkezi 26 Eylül 2019, 13:59 Son Güncelleme: 26 Eylül 2019, 16:23 Yeni Şafak