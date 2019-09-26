Gündem İstanbulda 58 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi Okullar tatil edildi
İSTANBUL

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde, çevre illerden de hissedilen şiddetli deprem meydana geldi. Okullar tatil edildi

İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 5.8 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak açıkladı. İstanbul'da saat 13.59'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından 4.0, 3.3, 2.6, 4.1, 3.1 ve 3.2 büyüklüğünde 6 deprem daha oldu. Deprem nedeniyle Avcılar Merkez Cami'nin minaresi yıkıldı. Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul genelinde hissedilen depremin merkez üssü Silivri açıkları.
İstanbul genelinde hissedilen depremin merkez üssü Silivri açıkları.

AFAD tarafından paylaşılan verilere göre depremin büyüklüğü 5.8, merkez üssü ise Silivri açıklarının 7 km derinliği.

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.0 olarak duyurdu.

İstanbul'daki deprem anı kamerada
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İstanbul'daki deprem anı kamerada
İstanbul'da saat 14:00'te meydana gelen depremin büyüklüğü 6 olarak ölçüldü. Depremin merkezi Silivri açıkları olarak kayıtlara geçti. Deprem anından ilk görüntüler.

Deprem sonrası okullar tatil edildi
GÜNDEM
Deprem sonrası okullar tatil edildi

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Kızılay Başkanı Kınık: Bu deprem Marmara'da beklediğimiz büyük deprem fayında oldu

Deprem uzmanı Kadıoğlu: Büyük İstanbul depreminin habercisi
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Deprem uzmanı Kadıoğlu: Büyük İstanbul depreminin habercisi

İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı
GÜNDEM
İstanbul Avcılar'da caminin minaresi yıkıldı

İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu
GÜNDEM
İstanbul'daki şiddetli depremin ardından Bakırköy Adalet Sarayı'nın duvarlarında çatlaklar oluştu


Deprem nedeniyle İstanbul genelindeki pek çok bina tahliye edildi. Bir okulun bahçesinde toplanan öğrenciler amatör kameralara yansıdı.

Hatlarda yaşanan yoğunluk nedeniyle cep telefonlarından erişim sağlanamıyor.

İstanbul Valiliği: "Deprem sonrası 14.20 itibariyle ilimizdeki AFAD, AKOM, 112, 155, 156 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmamıştır."

Deprem İstanbul'un yanı sıra Bursa, Sakarya, Kocaeli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'de hissedildi.

AFAD tarafından yayınlanan haritada depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak görülüyor.

İstanbul'daki deprem anından kareler
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İstanbul'daki deprem anından kareler
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı. Deprem anından kareler.

Deprem etkisiyle Tekirdağ'da bir binada çatlaklar oluştu
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Deprem etkisiyle Tekirdağ'da bir binada çatlaklar oluştu
Silivri açıklarında meydana gelen depremden Tekirdağ gibi komşu iller de etkilendi. Deprem dolayısıyla Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki bir binada çatlaklar meydana geldi. Cumhuriyet Mahallesi Yeni Cami Caddesi'ndeki apartmanda meydana gelen çatlaklar, apartman sakinlerini paniğe düşürdü.

Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
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Avcılar'da minaresi çöken cami havadan görüntülendi
İstanbul'daki 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından Avcılar'dan çok çarpıcı bir görüntü geldi. Avcılar Metrobüs durağının oradaki caminin minaresi yıkıldı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
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Silivri Devlet Hastanesi boşaltıldı
İstanbul'da Silivri açıklarında 5.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi güvenlik nedeni ile boşaltıldı. Hasta ve hasta yakınları devlet hastanesi bahçesinde beklemeye devam ediyor. Öte yandan hastaneye yakın bir binanın çatısının yıkılması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.


  • Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin bazı binalarda hasara yol açmış olabileceğini belirterek, "Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler" dedi.
    Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, depremin bazı binalarda hasara yol açmış olabileceğini belirterek, "Evlerinde çatlak oluşan vatandaşlar binalarını terk etsinler ve AFAD’dan ve valilikten gelecek uyarıları dinlesinler" dedi.

İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
FOTOĞRAF 25
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İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında, AFAD'ın verilerine göre ise 5.8 büyüklüğünde olan deprem, Silivri açıklarında yerin 6.99 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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Şiddetli sarsıntının ardından İstanbullular sokaklara çıktı.
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Okullar, hastaneler ve AVM'ler hızla tahliye edildi.
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Telefon hatları kesildi, İstanbul'da vatandaşlar birbirine ulaşamadı.
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İstanbul'da meydana gelen deprem nedeniyle Avcılar'da bir caminin minaresi yıkıldı.
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Büyük paniğin yaşandığı kentte artçı sarsıntılar devam ediyor.
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İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde deprem: Okullar ve hastaneler tahliye edildi
İstanbul Silivri açıklarında saat 13.59'da 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Vatandaşlar deprem nedeniyle kısa süreli panik yaşadı. Okullardaki öğrenciler ise tahliye edilerek ailelerine teslim edildi. İstanbul Valiliği, Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini açıkladı.


Ayrıntılar geliyor...

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