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Gündem Sunta yüklü araç minibüsün üzerine devrildi
İSTANBUL

Sunta yüklü araç minibüsün üzerine devrildi

Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi. Seyir halindeki yolcusu bulunan minibüste kimse yaralanmadı, kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Haber Merkezi DHA
Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi.
Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi.

Yaşanan olayda 34 NJ 157 plakalı sunta yüklü kamyon, caddede ilerleyen Kartal-Kurfalı yolcu minibüsünün üzerine devrildi.

  • Kazada minibüs içinde bulunan yolcular şans eseri yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle trafik durma noktasına geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Devrilen kamyon vinç yardımıyla kaldırıldı.

Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi.
Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi.
Kartal'da sunta yüklü kamyon yolda giden minibüsün üzerine devrildi.

İstanbul'da korkutan kaza: Karaköy durağında tramvay ile otomobil çarpıştı
GÜNDEM
İstanbul'da korkutan kaza: Karaköy durağında tramvay ile otomobil çarpıştı

Mersin'de kovan yüklü kamyonet devrildi, kızgın arılar yolu trafiğe kapadı
FOTOĞRAF 5
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- Mersin'in Erdemli ilçesinde arı kovanı yüklü kamyonet kaza yaptı. Kovandaki arıların etrafa saçılması üzerine yol trafiğe kapandı.
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Kovanlarla birlikte kızgın arılarda etrafa saçılınca arıcıların dışında kaza yerine kimseler yaklaşamadı. Polis, Jandarma ve itfaiye ekipleri yol çevresinde güvenlik önlemi aldı.
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Edinilen bilgiye göre İlçeye bağlı Ayaş Mahallesi´nde kovan yüklü kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından da devrildi.
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Kaza sonrası kovanlar, içindeki arılarla birlikte Mersin Antalya D-400 karayolunun Antalya istikametine saçıldı. Kızgın arılar sebebiyle kaza yerine arıcıların dışında kimseler yaklaşamadı.
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Kovanların toplanması uzun süre devam edince karayolunda trafik kontrollü olarak geniş olan yaya yolundan sağlandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
Mersin'de kovan yüklü kamyonet devrildi, kızgın arılar yolu trafiğe kapadı
Mersin´in Erdemli ilçesinde kovan yüklü kamyonet kaza yaptı, etrafa saçılan kovanlar sebebiyle yol trafiğe kapandı.

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15 Temmuz gecesi 'Kimse sokağa çıkmasın' diyen Sarızeybek İYİ Parti yönetimine girdi

İYİ Parti yönetimine seçilen Erdal Sarızeybek'in 15 Temmuz hain darbe girişiminin yaşandığı gece paylaştığı skandal tweet'leri ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerleri durdurmak için halkı sokağa davet ettiği ve kahraman vatandaşlar sayesinde darbenin bastırıldığı sıralarda Sarızeybek, "Sen Cumhurbaşkanısın be adam. Devlet sende emir sende. Bugüne kadar devlet adına neler yapmadın ki! Ve şimdi halkı sokağa çağırıyorsun, yazıklar olsun. Aklı selim olan, asla ve asla devlete ve millete karşı sokağa çıkmasın" ifadelerini kullandı.

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