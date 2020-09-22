İstanbul'da korkutan kaza: Karaköy durağında tramvay ile otomobil çarpıştı

İstanbul T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında yine bir kaza yaşandı. İddialara göre, Kabataş’tan Karaköy istikametine giden bir tramvayla o esnada raylara giren otomobil çarpıştı. Otomobil sürücüsü yaralandı. Kaza nedeniyle tramvayda bulunan yolcular büyük panik yaşadı.
Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin kapıları açılmadı. İhbar üzerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücüyü kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sağlık ekipleri tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak durduruldu.
Bir ayda iki kaza daha oldu
Ağustos ayında Bağcılar Kabataş seferini yapan tramvay dönüş yapmakta olan halk otobüsüne çarpmıştı. Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen plakalı araç çarpışmıştı.