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İSTANBUL

Son dakika haberleri: İstanbul'da tramvayla otomobil çarpıştı

Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı: Bir kişi yaralandı

İstanbul Güngören'de son dakika haberine göre; tramvayla otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobilde bulunan yaralıya müdahale etti. Ekiplerin çalışmasının ardından trafik normale döndü.

Haber Merkezi AA DHA
Güngören'deki tramvay kazasından ilk görüntü...
Güngören'deki tramvay kazasından ilk görüntü...

İstanbul Güngören’de tramvay ile aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Eski Londra Asfaltı Caddesi'nde, T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında seyir halindeki tramvayla sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 34 ES 3774 plakalı araç çarpıştı.

İstanbul'da tramvay kazası: 2 turist yaralandı
GÜNDEM
İstanbul'da tramvay kazası: 2 turist yaralandı

BİR KİŞİ YARALANDI

Kazada savrulan otomobil, tramvay ile ketener direği arasında sıkıştı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

  • Kazada otomobilde bulunan bir kişi yaralandı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza sonrası bölgede trafik yoğunlaşırken sıkışan araç itfaiyenin yardımıyla çekiciye yüklendi.

Tramvayın da çekilmesinin ardından trafik normale döndü.

Güngören'de tramvayla otomobil çarğıştı
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Güngören'de tramvayla otomobil çarğıştı
Güngören'de tramvayla otomobil çarpıştı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Kaza nedeniyle D100 yönü trafiğe kapatıldı.


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