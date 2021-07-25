Gündem Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü
KAYSERİ

Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü

Kayseri'de, sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, 330 metre derinlikteki Derevenk Vadisi'ne düştü.

Haber Merkezi DHA
Sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil 330 metrelik vadiye düştü
İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, araçta kimsenin olmadığını belirledi.

Talas ilçesinde Derevenk Vadisi'ne gelen Hacı Ali B., otomobilini park edip indi. Hacı Ali B.'nin el frenini çekmeyi unuttuğu otomobil, hareket edip 330 metre derinlikteki vadiye düştü. Aracın düştüğünü görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede, araçta kimsenin olmadığını belirledi.

  • Polis plakasından yaptığı araştırmada, Hacı Ali B.’ye ulaştı. Yardım istemek için bölgeden ayrıldığını söyleyen Hacı Ali B., bir süre sonra olay yerine geldi.

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