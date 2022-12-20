Taciz ettikleri kadına yardım eden adamı bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Devlet Hastanesi'nde 6 Aralık'ta tedavi olduktan sonra aracıyla evine dönen Olgun Ş, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Yamaç Sokak'ta iki kişinin sözlü tacizde bulundukları kadını darbettiklerini görmesi üzerine duruma tepki gösterdi.
Bunun üzerine aracının lastiklerini bıçakla patlattıkları Olgun Ş'yi bıçakla yaralayan zanlılar, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, olay yeri çevresinde ve zanlıların kaçış yaptığı güzergahtaki 58 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı.
İncelemelerin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler Müjdat G. (18) ve Cevdet O. (20) gözaltına alındı.
Şüphelilerden Müjdat G'nin çeşitli suçlardan 4, Cevdet O'nun ise 7 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.