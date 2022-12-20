Gündem Taciz ettikleri kadına yardım eden adamı bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı
3. SAYFA

Taciz ettikleri kadına yardım eden adamı bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı

Kağıthane'de bir kadını taciz ve darbettikleri, kendilerini uyaran kişiyi de bıçakladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Taciz ettikleri kadına yardım eden adamı bıçaklayan 2 zanlı tutuklandı
Dehşeti anları hem cep hem de güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Kağıthane Devlet Hastanesi'nde 6 Aralık'ta tedavi olduktan sonra aracıyla evine dönen Olgun Ş, Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi Yamaç Sokak'ta iki kişinin sözlü tacizde bulundukları kadını darbettiklerini görmesi üzerine duruma tepki gösterdi.

Bunun üzerine aracının lastiklerini bıçakla patlattıkları Olgun Ş'yi bıçakla yaralayan zanlılar, daha sonra kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

İhbar üzerine olayla ilgili çalışma başlatan polis, olay yeri çevresinde ve zanlıların kaçış yaptığı güzergahtaki 58 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı.

İncelemelerin ardından kimlikleri belirlenen şüpheliler Müjdat G. (18) ve Cevdet O. (20) gözaltına alındı.

Şüphelilerden Müjdat G'nin çeşitli suçlardan 4, Cevdet O'nun ise 7 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 3 ölü 1 yaralı
DÜNYA
Rusya’da doğal gaz boru hattında patlama: 3 ölü 1 yaralı

İskenderun’da polisi alarma geçiren esrarengiz cisimle ilgili ilk sonuç geldi
GÜNDEM
İskenderun’da polisi alarma geçiren esrarengiz cisimle ilgili ilk sonuç geldi

Asgari ücret belli oluyor: Kritik toplantı sona erdi
EKONOMİ
Asgari ücret belli oluyor: Kritik toplantı sona erdi

İspanya'da Anayasa Mahkemesi'nin bloke kararı devlette krize yol açtı
DÜNYA
İspanya'da Anayasa Mahkemesi'nin bloke kararı devlette krize yol açtı
Dünyanın en soğuk yeri belli oldu

Dünyanın en soğuk yeri
belli oldu

​Kimse gitmeye cesaret edemiyor.
Messi yumurtayı geçti

Messi 'yumurta'yı geçti

Dünya Kupası fotoğrafı rekor kırdı.
Albayrak Grubundan 50 milyon euroluk yatırım: Gayrimenkul yatırım ortaklığıyla yatırım bankası için başvuru yapıldı

​Savunma Sanayii İcra Komitesi Toplantısı'nda kritik kararlar.

Kritik toplantı başladı: Milyonlarca kişi toplantıdan çıkacak kararı bekliyor.

Avrasya Tüneli'nden 6 yılda 97 milyon araç geçti.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.