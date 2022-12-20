Ekonomi Asgari ücret belli oluyor Kritik toplantı başladı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asgari ücret belli oluyor: Kritik toplantı başladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında 3. toplantısı başladı. Komisyon işçi, işveren ve hükümetten 5'er kişilik yetkilerle beraber 15 kişiden oluşuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
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Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için çalışmalarını sürdüren Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı başladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde Çalışma Genel Müdürü Sadettin Akyıl başkanlığında toplandı. Bugün üçüncü toplantısını yapan komisyonda işveren heyetine Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetine ise TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak başkanlık yapacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’inde üçüncü komisyon toplantısını işaret ederek uzlaşmaya varılacağını belirtmesi üzerine komisyonda, yeni yılda verilecek olan asgari ücret miktarı hakkında net bir karara varılması bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, son olarak komisyonun ikinci toplantısının yapıldığı 14 Aralık tarihinde bir araya gelmişti.

TÜRK-İŞ'TEN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI: RAKAMLAR BUGÜN NETLEŞECEK

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantısı öncesi açıklamalarda bulunmuştu.

"Toplantıya girmeden bir değerlendirme yapmak doğru değil ancak, rakamlar bugün netleşecek. Hem işveren hem de Bakanlığın elini görelim. Bundan sonra bizde elimizdekini masaya dökeyeceğiz."

Asgari ücrette kritik gün
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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında süreç devam ediyor.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde 7 Aralıkta birinci, 14 Aralıkta ikinci toplantısını yapan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün saat 14.00te gerçekleştirecek.İşçi ve işveren kesiminin üçüncü toplantıda masaya ilk kez rakamla gelmesi bekleniyor.
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SALI GÜNÜ NETİCEYE ULAŞACAĞIZÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 3. toplantıda uzlaşma sağlanacağını, işçilerin beklediği, işverenin de ödeyebileceği bir ücretin belirleneceğini söyledi.Bilgin, Esas problem şudur. Enflasyon şartlarında emekçilerin enflasyonun baskısından onları kurtaracak bir ücret seviyesinin belirlenmesi. Bunun yanı sıra işverenin ödeyebileceği bir ücret seviyesinin belirlenmesi dedi.
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Hazine ve Maliye ile Ticaret bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinden istenen ilave verilerin görüşüleceği toplantıda, işçi ve işveren tarafı rakamlar üzerinden pazarlık edecek.Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bu toplantıda belirlenmesi bekleniyor.TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulunun, komisyon toplantısından önce asgari ücret gündemiyle toplanıp, değerlendirmelerde bulunacağı öğrenildi.
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Komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ, öncelikle pazarlığın Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırmasının kasım ayına ait açlık sınırı verisi olan 7 bin 785 lira üzerinden başlamasını istiyor. Bunun yanında, refah payı ile enflasyona karşı satın alma gücünün korunmasını talep ediyor. Bu rakamsal talebin yanında, gelir vergisi dilimlerinin çalışanlar lehine düzenlenmesi ve sendikal örgütlenmenin önündeki engellerin kaldırılması da TÜRK-İŞin pazarlık masasına taşıdığı konular arasında bulunuyor.
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İşveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ise asgari ücrete dair rakam paylaşmamakla birlikte, temel olarak işçilerin ve işverenlerin gözetildiği dengeli bir asgari ücretten yana tutum sergiliyor. Yeni asgari ücret rakamında, istihdamın korunmasını, yeni istihdam yaratılmasını ve işletmelerin rekabet gücünün dikkate alınmasını isteyen TİSK, asgari ücret işveren desteğinin 2023te de sürdürülmesini talep ediyor.Asgari ücret zammının ne olacağı merak ediliyor. İşte olası senaryolara göre kalem kalem hesabı...
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YÜZDE 45 ZAMİlk senaryo net asgari ücretin 8 bin liraya çıkması.Net olarak yüzde 45 artırılan asgari ücret brüt 9 bin 412 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti de 11 bin 59 lira oluyor.
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YÜZDE 50 ZAMİkinci senaryo yüzde 50 artışla 8 bin 250 liraya yükseltilmesi.Brüt ücret 9 bin 706 liraya çıkıyor ve işverene maliyeti 11 bin 404 lira oluyor.
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YÜZDE 55 ZAMÜçüncü senaryo asgari ücretin yüzde 55lik artış ile 8 bin 500 lira seviyesine ulaşması. Bu durumda brüt ücret 10 bin liraya, işverene maliyeti ise 11 bin 750 liraya yükseliyor.
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YÜZDE 60 ZAMSon senaryo ise net asgari ücretin yüzde 60 artışla 8 bin 750 liraya çıkarılması.Bu durumda brüt ücret 10 bin 294 liraya, işverene maliyet ise 12 bin 95 liraya denk geliyor.
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ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından toplantıya çağrılıyor ve yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor.
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Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
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ASGARİ ÜCRET NE KADAR?Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.
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Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyo
Asgari ücrette kritik gün
Asgari ücret zammının ne olacağı merakla bekleniyor. Milyonları ilgilendiren asgari ücrete ilişkin görüşmelerde üçüncü toplantı bugün yapılacak. Asgari ücretin bu toplantı sonrası netleşmesi bekleniyor. Asgari ücretle ilgili olası zam senaryoları neler? İşverene maliyet ne olacak? Ayrıntılar haberimizde...
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