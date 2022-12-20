Gündem İskenderunda polisi alarma geçiren esrarengiz cisimle ilgili ilk sonuç geldi
HATAY

İskenderun’da polisi alarma geçiren esrarengiz cisimle ilgili ilk sonuç geldi

Hatay’ın İskenderun ilçesinde dün akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ve güvenlik güçlerini alarma geçiren cismin dilek feneri olabileceği belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Hatay haberleri: İskenderun’da polisi alarma geçiren esrarengiz cisimle ilgili ilk sonuç geldi
Sahil Güvenlik ekiplerinin ise denizden yaptığı araştırmalarda gökyüzünde denize doğru alçalan cisme ulaşılamadı.

İskenderun sahilinde dün akşam görüntülenen paraşütçüyü andıran cismin bulunabilmesi için sahil güvenlik ekipleri araştırma yaptı. Balıkçı teknelerine telsiz anonsu geçilen araştırma çalışmaları sabah saatlerinde sonlandırıldı. Polis ekipleri karadan, Sahil Güvenlik ekiplerinin ise denizden yaptığı araştırmalarda gökyüzünde denize doğru alçalan cisme ulaşılamadı.

Polisten alınan bilgiye göre, eldeki görüntülerin uzmanlar tarafından da incelendiği ve yüksek ihtimalle dilek feneri olabileceği düşünülüyor.

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