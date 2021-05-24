Gündem Taksici ve müşteri arasında yumruklu kısa mesafe kavgası
İSTANBUL

Taksici ve müşteri arasında yumruklu 'kısa mesafe' kavgası

Fatih'te taksi şoförü ve yolcu arasında 'kısa mesafe' sebebi ile tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.

Haber Merkezi DHA
Taksici ve müşteri arasında yumruklu kısa mesafe kavgası
​Kavgaya dönen tartışma bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, İstanbul Fatih Çarşamba Mahallesinde bugün sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre taksiye binen yolcu, kısa mesafe gittikten sonra ücretini ödeyerek inmek istedi. Bu duruma sinirlenen taksi şoförü, yolcu ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine ikili mahalle ortasında birbirini yumruklamaya başladı. Çevrede bulunan vatandaşlar olaya müdahale ederek iki tarafı ayırdı.


O ANLAR ANBEAN KAMERALARA YANSIDI

Öte yandan, ikilinin birbirini darp etme anları çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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