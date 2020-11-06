Taksim'de şoke eden kaza: Hava yastıkları patladı, yolcular ve şoför şoka girdi İstanbul Taksim Meydanı'nda ilginç bir kaza yaşandı. Üç turist taşıyan taksi, hafif bir şekilde dubalara çarpınca araç içindeki hava yastıkları bir anda patladı. Şoka giren sürücü ve ön koltuktaki yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak güç bela sakinleştirildi.

Haber Merkezi 06 Kasım 2020, 11:16 Son Güncelleme: 06 Kasım 2020, 11:28 DHA