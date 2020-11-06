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Gündem Taksimde şoke eden kaza Hava yastıkları patladı, yolcular ve şoför şoka girdi
İSTANBUL

Taksim'de şoke eden kaza: Hava yastıkları patladı, yolcular ve şoför şoka girdi

İstanbul Taksim Meydanı'nda ilginç bir kaza yaşandı. Üç turist taşıyan taksi, hafif bir şekilde dubalara çarpınca araç içindeki hava yastıkları bir anda patladı. Şoka giren sürücü ve ön koltuktaki yolcu çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak güç bela sakinleştirildi.

Haber Merkezi DHA
Hava yastıkları bir anda patladı.
Hava yastıkları bir anda patladı.


Taksim Meydanı'ndaki bir otelin önüne giriş yapan taksi sürücüsü aracın geçişi sırasında yeraltı dubasının güvenlik tarafından kaldırılması nedeniyle dubaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle taksinin hava yastıkları patladı.

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Vatandaşlar sakinleştirdi

Sürücü ve ön koltukta oturan turist yolcu patlayan hava yastığının yüzlerine çarpması nedeniyle şoka girdi. Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan taksi sürücüsü ve turist kadınlar vatandaşlar tarafından sakinleştirildi.

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Zor anlar yaşadılar

Kazanın hemen ardından çekilen görüntülerde kazazedelerin zor anlar yaşadıkları görüldü. Hasar gören taksi çekici yardımıyla alınarak götürüldü.

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