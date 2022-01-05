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ESKİŞEHİR

Talihsiz çiftçinin başına gelmeyen kalmadı

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki bir çiftçinin 12 koyunu ve 1 hindisi çalındı, hırsızların yıktığı duvardan giren tilkiler de 15 tavuğu telef etti. Gerçekleşen hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Talihsiz çiftçinin başına gelmeyen kalmadı
Talihsiz çiftçinin başına gelmeyen kalmadı.

Olay 4 Aralık günü sabah saat 04:00 civarında meydana geldi. Mülk Mahallesi’nde çiftçilik yapan İsmet Şenel’in evinin bahçesinde bulunan ağılın duvarı, 3 şüpheli şahıs tarafından yıkıldı. Ağıla giren şahıslar önce Şenel’e ait 12 koyunu çalarak olay yerinden ayrıldı. Aynı yere yarım saat sonra tekrar gelen hırsızlar, ardından bir hindiyi daha çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların kaçışan koyun ve hindileri yakalamak için gösterdiği çaba ve telaş güvenlik kamerasına yansıdı. Talihsiz çiftçi Şenel’in başına gelenler bununla da kalmadı. Hırsızların yıktığı duvardan içeri giren tilkiler de geride kalan 15 tavuğu telef etti.


Hırsızlar 4 koyunu telef ettiler


Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, koyunları götürmekte zorlanan şüphelilerin boyunlarını bağladığı 4 hayvanın da telef olmasına neden olduklarını tespit etti.

"Görüntülerde tanıdıkları olan varsa jandarmaya haber versin"


Mağdur çiftçi Şenel, hırsızların yakalanmasını ve koyunlarına bir an önce kavuşmayı beklediğini belirterek, vatandaşların görüntülerde tanıdıkları olan varsa jandarmaya haber vermelerini talep etti.
Güvenlik kameraları kayıttaydı


Güvenlik kamerasının kaydettiği görüntülerde, hırsızların, koyunları yakalamaya çalışırken bir koşuşturmaya neden olduğu, koyunları çaldıktan bir süre sonra hindi çalmak için aynı yere tekrar geldikleri görünüyor.

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