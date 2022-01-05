Hindistan’da katliam gibi kaza: 16 ölü 26 yaralı

Hindistan’ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.

KAZANIN SEBEBİ SİS



Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.

FOTOĞRAF 13 Bahçe şeklinde daireler ile kurulan Brondby köyünü drone ile çeken fotoğrafçı Henry Do'nun fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Paylaşımın ardından herkes masal şehirlerini aratmayan bu köyün nerede olduğunu merak etmişti. Dünyanın masalsı bölgesine bir yolculuğa çıkaran ve şehrin gürültüsünden kaçmak isteyen insanlar için kurulan köy, 1964 yılında mimar Erik Mygind tarafından tasarlanıp Danimarka'da inşa edildi. Fotoğrafçının fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşmasından sonra çoğu kişi, köyün dünyadaki \"Uzay Medeniyeti\" olduğunu söyledi. Brondby, Danimarka’da şehir merkezine yaklaşık 45 dakika uzaklıkta bulunan, turistlerin gözdesi bir yerleşim yeridir. Kopenhang’ın biraz dışında kalan bu alanın çembersel tasarımı uydular ve hava fotoğrafçılığı sayesinde izlendiğinde insanları hayretler içerisinde bırakıyor. Proje 3 yıl önce tamamlandı. Buradaki her alan tamamen aynı boyutta. Danimarkalıların ‘kolonihaver’ dedikleri dairesel bahçelere sahip koloni evlerde barınma imkanı sadece yazın sağlanabiliyor. Kışın konaklamanın sağlanamamasının sebebi ise evlerde elektrik ve ısıtma sisteminin bulunmaması. Köyde sezonsal konaklayan nüfusun büyük bir çoğunluğunu Türkler oluşturuyor. Bu koloni evlerin kiralanmasında tek bir şart bulunuyor o da köye en fazla 20 kilometre mesafede ikamet etmek. Yani yakın mesafede mevcut bir evinizin olması gerekiyor. Bu şartın sebebi ise köyde kısa süre de olsa kalacak insanların köye mecburiyetten değil, isteyerek gelmelerini sağlamak. Brondby’nin eşsiz tasarımını ve birbirine kenetlenmiş köy halkının üretime sağladığı katkıyı göz önünde getirdiğimizde, köy tüm dünyaya örnek olacak nitelikte. Dünyanın en ilginç köyü Dünyanın en ilginç köyü Dünyada mimarisiyle dikkat çeken birçok yer bulunuyor. Bunlardan bir tanesi de Brondby Köyü. Sosyal medyada paylaşılır paylaşılmaz hızla yayılan ve tüm dünyanın hayran kaldığı köyün nerede olduğu herkes için merak konusu olmuştu. İşte dünyanın en ilginç köyü ile ilgili detaylar... BiP'te paylaş

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