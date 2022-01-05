Dünya Hindistanda katliam gibi kaza 16 ölü 26 yaralı
ASYA

Hindistan’da katliam gibi kaza: 16 ölü 26 yaralı

Hindistan’ın Jharkhand eyaletinde bir yolcu otobüsünün kamyonla çarpışması sonucu meydana gelen kazada en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

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Haber Merkezi İHA
Hindistan’da katliam gibi kaza: 16 ölü 26 yaralı
Hindistan’da katliam gibi kaza.

Hindistan’ın Jharkhand eyaletindeki Pakur bölgesinde bir yolcu otobüsü, tüp taşıyan bir kamyonla çarpıştı. Polis tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 16 kişinin hayatını kaybettiği, 26 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

16 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve 3’ünün durumunun ağır olduğu belirtildi. Polis açıklamasında, tüplerin patlamamasının daha büyük bir faciayı önlediği ifade edildi.

KAZANIN SEBEBİ SİS


Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaza yapan araçların hızının yüksek olduğu ve bölgedeki yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü ifade edildi.

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