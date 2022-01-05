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Çorum'da evlat vahşeti: Genç kız tartıştığı annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü

Çorum’un Osmancık ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki genç kız tartıştığı annesini önce bıçakladı, ardından da fön makinesinin kablosu ile boğarak öldürdü.

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Haber Merkezi İHA
Çorumda evlat vahşeti: Genç kız tartıştığı annesini önce bıçakladı sonra kabloyla boğarak öldürdü
Çorum'da bir genç kız tartıştığı annesini bıçaklayarak öldürdü.

Olay, Ulucami Mahallesinde meydana geldi. İddialara göre, 17 yaşındaki M.N.S adlı genç kız ile annesi N.S. (40) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine M.N.S. eline geçen bıçakla annesini yaraladı.

İHA

Evden yükselen sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri N.S.’yi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. 112 ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Osmancık Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İHA

Olayın ardından gözaltına alınan M.N.S.’nin ifadesinde, annesiyle tartıştıklarını ve annesini bıçakladığını, ardından ölmediğini görünce saç kurutma makinasının kablosu ile boğduğunu söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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