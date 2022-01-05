Gündem Antalyada kan donduran olay Cesedi çeyiz sandığından çıktı
ANTALYA

Antalya'da kan donduran olay: Cesedi çeyiz sandığından çıktı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, arkadaşı Saadet Turkanç'ı boğduktan sonra çeyiz sandığına kilitleyip Malatya'ya kaçan 58 yaşındaki katil zanlısı V. E. polise gidip suçunu itiraf etti.

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Haber Merkezi AA
Antalyada kan donduran olay: Cesedi çeyiz sandığından çıktı
Antalya'da boğularak öldürülen kadının cesedi sandıkta bulundu.

Malatya'da emniyete giden V.E. Antalya'da 17 Aralık'ta Saadet Tutkanç'ı çıkan tartışma sonucunda eliyle boğarak öldürdüğünü, cesedini de evdeki sandığa sakladığını belirterek suçunu itiraf etti.

Bunun üzerine Tutkanç'ın Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'ndeki evine giden Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının cesedini sandıkta buldu.

AA

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Tutkanç'ın cesedi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otopsi işleminin ardından yakınlarına teslim edilen cenazenin Antalya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli V.E'nin Antalya'ya getirileceği öğrenildi.

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