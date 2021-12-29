Gündem Kötü koku ortaya çıkardı Polis ekipleri inceleme başlattı
İSTANBUL

Kötü koku ortaya çıkardı: Polis ekipleri inceleme başlattı

Beşiktaş Ortaköy’de 56 yaşındaki erkek şahsın evinden gelen kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti. Yapılan ihbar sonucu eve giren polis ekipleri, tek başına yaşayan şahsın öldüğünü tespit etti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Kötü koku ortaya çıkardı: Polis ekipleri inceleme başlattı
Kötü koku apartman sakinlerini rahatsız etti, tek başına yaşayan adamın öldüğü belirlendi.

Olay; saat 21.00’da Beşiktaş Ortaköy Mecidiye Mahallesi Dereboyu Caddesi Büyük Kuyu Sokakta bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartman sakinleri, 56 yaşındaki Abdülgani Ay’ın evinden kötü kokular geldiğini polis ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, eve girdiklerin de şahsın öldüğünü tespit etti.

İHA

Abdülgani Ay’ın ölü bulunduğu dairede olay yeri inceleme ekipleri detaylı çalışma başlattı. Hayatını kaybeden Abdülgani Ay’ın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, şahsın ölüm nedenini tespit etmek için inceleme başlattı.

Asansörün bakımını yaparken feci şekilde can verdi
GÜNDEM
Asansörün bakımını yaparken feci şekilde can verdi

Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEM
Esenyurt'ta korkunç cinayet: Parkta yürürken 15 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Şanlıurfa'da kan donduran olay: Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı
GÜNDEM
Şanlıurfa'da kan donduran olay: Köpeklerin kazdığı çukurdan ceset çıktı
Sayılı günler kaldı

Sayılı günler kaldı

​Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam belli oluyor.
Talihsiz kaza

Talihsiz kaza

​İşçinin sırtına 40 santimlik testere saplandı.
Bu fotoğraf ele verdi

​Pitbulların sahiplerini Süheyla Kurçak'ın sosyal medya paylaşımları ele verdi.

Rekor kırıldı

Rekor kırıldı

​Son 50 yılın en soğuk günü...

​Albayrak Grubu'nun geleneksel “Albayrak Hat Takvimi Sergisi” sanatseverlerle buluştu.

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu taşıma uzatıldı

​Karar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.
Minik Cemre'nin inanılmaz ölümü

Minik Cemre'nin inanılmaz ölümü

Babasının otomobilinin açılan arka kapısından yola düştü. Ezilerek hayatını kaybetti.
Kupada büyük sürpriz:<br>Galatasaray'ı elediler

Kupada büyük sürpriz:
Galatasaray'ı elediler

​Denizlispor, kalecisinin damga vurduğu maçta kupada turladı.

​Kısırlaştırılması gereken köpeklerin sokaklara bırakılmasından korkuluyor.

Prof. Tevfik Özlü: Çok hızlı yayılıp bağışıklıktan kendini kurtarabiliyor.

​PKK, Kur'an okuyan 30 kadını katletti.

​9 maddelik mini düzenleme paketi yapılacak.

FETÖ'nün belediye imamı tutukluyken Avcılar Belediyesi'nin ihalelerine fesat karıştırdı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.