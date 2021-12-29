Kötü koku ortaya çıkardı: Polis ekipleri inceleme başlattı

Fatih Altaylı: Erdoğan'ın yeniden cumhurbaşkanlığı kutlu olsun

Millet İttifakı'nın adayının kim olacağına ilişkin Habertürk TV'de yayınlanan programda değerlendirmelerde bulunan muhalif yazar Elfin Tataroğlu, adaylık konusunda 'üçüncü bir yol' olması gerektiğini ifade etti. İhtimaller üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylıklarının her halükarda tartışılacağını belirten Tataroğlu'nun sözleri sonrası sunucu Fatih Altaylı, 'O zaman Tayyip Bey'in bir dönem daha Cumhurbaşkanlığını kutlayalım' ifadelerini kullandı.